L’IA nota come Chat GPT ha già fatto un pronostico. Per riuscirci ha analizzato i testi delle canzoni in gara tenendo conto di diversi parametri.

Chat GPT, l’intelligenza artificiale più potente tra quelle disponibili al momento, ha fatto il suo pronostico su chi sarà il vincitore di Sanremo 2024. Il chat bot ha analizzato i testi delle canzoni in gara tenendo conto della loro espressività emotiva, adattabilità alla musica e coerenza tematica. Vediamo quali sono stati i risultati.

Il pronostico di Chat GPT

A sottoporre il quesito a Chat GPT è stato il sito di informazione Fanpage.it. Inizialmente l’IA si è rifiutata di rispondere, sostenendo che, in quanto intelligenza artificiale non umana, non sarebbe stata in grado di esprimere delle preferenze artistiche. Dopo tre tentativi però, Chat GPT ha accolto la domanda e ha chiesto che gli venissero inviati, uno per volta, i testi delle 30 canzoni in gara.

Alla fine, dopo lunghe elucubrazioni, il chat bot ha sputato fuori un nome: per lui il vincitore di Sanremo 2024 sarà Angelina Mango con “La noia“. Su Fanpage si legge la motivazione della scelta di Chat GPT: “Il punteggio che ha permesso la creazione di questa classifica è una media realizzata dalle recensioni pubblicate fino a questo momento sulle canzoni che verranno presentate al Festival di Sanremo. ChatGPT prima ha valutato con un punteggio da 1 a 10 le probabilità di vittoria di un cantante in base a ogni singola recensione e poi ha calcolato una media partendo dai punteggi ottenuti dalle diverse recensioni. Per ogni recensione, ChatGPT ha calcolato il punteggio partendo solo dal testo, senza contare eventuali voti già assegnati.”

Angelina Mango

La classifica di Chat GPT

Di seguito vi lasciamo la classifica completa stilata da Chat GPT. La super intelligenza artificiale sarà riuscita ad azzeccarci?

Ecco di seguito la classifica del Festival di Sanremo 2024 stilata dall’Intelligenza Artificiale Chat GPT:

Angelina Mango – La noia | 8,6 Geolier – I p’ me, tu p’ te | 8,5 The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5 Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5 Mahmood – Tuta gold | 8,3 Loredana Bertè – Pazza | 8,1 Ghali – Casa Mia | 8,1 Annalisa – Sinceramente | 8,1 Diodato – Ti muovi | 7,8 Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6 Irama – Tu no | 7,6 Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5 Mr, Rain – Due altalene | 7,5 BNKR44 – Governo punk | 7,5 Emma – Apnea | 7,3 Alfa – Vai | 7,1 Rose Villain – Click boom | 7,1 Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7 Dargen D’Amico – Onda alta | 6,8 La Sad – Autodistruttivo | 6,8 Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6 Gazzelle – Tutto qui | 6,6 Santi Francesi – L’Amore in bocca | 6,6 Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5 Clara – Diamanti Grezzi | 6,5 Sangiovanni – Finiscimi | 6 Maninni – Spettacolare | 6 Il Volo – Capolavoro | 5,5 Il Tre – Fragili | 5,3 Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1

