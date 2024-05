Caso Iovino, Ludovica Di Gresy: “Non ero con Fedez quella sera”

Il caso Iovino si arricchisce di nuovi dettagli: Ludovica Di Gresy ha dichiarato che non era presente la sera del pestaggio.

Sui giornali di gossip si parla moltissimo di Ludovica Di Gresy, modella e studentessa di moda 22enne, che nelle ultime settimane si è fatta spesso vedere in compagnia di Fedez nei locali milanesi. In particolare, circolano voci secondo cui la ragazza sarebbe stata presente la sera del 21 aprile al momento dell’aggressione a Cristiano Iovino. Lei, però, ha negato tutto ed ha chiarito la natura del suo rapporto con il rapper.

Le dichiarazioni di Ludovica Di Gresy

“Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco.” – ha dichiarato Ludovica al Messaggero.

Non solo, Ludovica non ha mai avuto rapporto diretti Iovino: “Non l’ho mai visto in vita mia. È assurdo che Procura e stampa mi abbiano messo in mezzo senza neanche avere la certezza che fossi lì.”

Il rapporto con Fedez

Ludovica ha confermato di essere lei la ragazza ripresa insieme a Fedez nel video diventato virale online: “Ero con Federico e altre persone“. La ragazza ha raccontato di aver conosciuto il rapper a fine febbraio, tramite amici comuni.

Ma alla domanda se tra i due ci sia più di una semplice amicizia, lei nega categoricamente: “Assolutamente no. Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Non ho smentito perchè non volevo alimentare questo polverone.”

NUOVO FLIRT PER FEDEZ?

Nel video il cantante ci prova con una ragazza bionda. A quando mi risulta si tratta di Ludoviva Di Gresy, ragazza dell'alta borghesia milanese. pic.twitter.com/ehRLcCsFlO — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 3, 2024

“Capisco che lui è famoso e attira queste situazioni. Ma non c’è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia.” – conclude.

Per quanto riguarda la rissa in cui sarebbe rimasto coinvolto Fedez, lei commenta: “Non c’ero, quindi non posso sapere cosa sia successo. Ma so che Federico è una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo“.