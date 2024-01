Ariana Grande annuncia il suo ritorno alla musica con un nuovo singolo in uscita il prossimo 12 gennaio 2024.

Qualcosa lo abbiamo intuito, con le anticipazioni che la stessa Ariana Grande ha lasciato trapelare con un misterioso video sui social. La pop star in una sala registrazioni, che poteva voler dire solo una cosa: è in arrivo nuova musica! Dopo aver lasciato i suoi fan con il fiato sospeso prima delle feste natalizie, la cantante annuncia ufficialmente il titolo del suo nuovo singolo.

Fan in delirio: un ritorno atteso

Fan in delirio dopo la notizia che è stata diffusa nelle ultime ore: dopo un periodo di assenza dalle scene musicali, Ariana Grande ha annunciato il suo ritorno con un nuovo brano intitolato “Yes, and?”, disponibile a partire dal 12 gennaio.

E’ stata la stessa artista ad annunciare la novità sui social, dove ha pubblicato la copertina del nuovo singolo e ha invitato i suoi fan a pre-salvare la canzone, in modo da averla già in playlist una volta uscita. L’annuncio arriva dopo che Ariana, in una precedente Instagram story, aveva parlato di un “anno di trasformazione”, riferendosi al 2023 come uno degli anni “più stimolanti e più felici” della sua vita.

La vita artistica e privata di Ariana Grande

L’ultimo album di Ariana Grande, “Positions”, risale al 2020. Da allora, la cantante ha collaborato con diversi artisti, tra cui Doja Cat, Kid Cudi e Kelly Clarkson. Nonostante l’assenza dalle scene musicali, Grande è stata molto impegnata negli ultimi mesi con le riprese di “Wicked”, un film basato sullo spettacolo di Broadway che narra le avventure delle streghe di Oz, che uscirà il prossimo inverno.

Oltre alla musica però, la pop star ha anche una vita sentimentale molto movimentata. Da qualche mese, infatti, frequenta Ethan Slater, attore, cantante e sceneggiatore americano, conosciuto proprio sul set di “Wicked”. Secondo una fonte di Page Six, sarebbe stata proprio Ariana la causa del divorzio tra Slater e la sua ex moglie Lilly Jay.

