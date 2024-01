Amadeus vorrebbe Jannik Sinner come ospite di una delle 5 serate di Sanremo: su Instagram ha pubblicato una storia per lui.

Gli scorsi giorni si erano diffusi dei rumor secondo cui Amadeus avrebbe avviato le trattative per ottenere la presenza del campione italiano di tennis, Jannik Sinner, come ospite di una delle 5 serate di Festival. Oggi il conduttore di Sanremo è venuto allo scoperto e ha pubblicato un video dedicato proprio a Sinner.

Amadeus: il video su Instagram per Jannik Sinner

Amadeus punta in alto con gli ospiti della 74esima edizione del Festival di Sanremo: in una storia Instagram ha pubblicamente invitato il campione di tennis a partecipare come ospite ad una delle 5 serate del Festival. Il conduttore e direttore artistico, sorridendo, ha detto alla telecamera: “Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama, questo messaggio è per te Jannik, sono qui per farti pubblicamente l’invito a venire al Festival. Tutti me lo chiedono, c’è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi ballare o cantare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi“.

Amadeus

Ha poi aggiunto: “Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle 5 serate. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Jannik, sei il numero uno“.

Cosa ha detto Jannik Sinner

Jannik Sinner, il tennista che ha trionfato agli Australian Open, non sembra però molto convinto di una sua partecipazione al Festival. Infatti, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio, sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io“. Riuscirà Amadeus a fargli cambiare idea?

