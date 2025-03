Al Bano parla della figlia scomparsa: “Ricordo la tragedia”

Ospite dell’ultima puntata di Domenica In, Al Bano ha ricordato la figlia Ylenia, scomparsa a soli 23 anni.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Al Bano Carrisi è stato protagonista di alcuni momenti di profonda commozione. Il cantante di Cellino San Marco ha condiviso con il pubblico e la conduttrice Mara Venier riflessioni intime sul suo cammino artistico ma anche sui duri colpi che il destino gli ha riservato. Tra questi, emerge la perdita di sua figlia Ylenia, un evento che ha segnato indelebilmente la sua vita.

Al Bano: le origini del cantante

Nel corso dell’ospitata Al Bano ha ricordato i suoi esordi, quando lasciò Cellino San Marco per Milano con una valigia di cartone contenente solo l’essenziale: friselle, una bottiglia di olio e una di vino. “Se mi guardo indietro penso a come ho fatto venendo da Cellino a Milano con una valigia di cartone” – ha raccontato il cantante.

Al Bano

Questo aneddoto sottolinea l’umiltà delle sue origini e il grande percorso di crescita personale e professionale intrapreso. Nonostante il successo, il cantante preferisce guardare al futuro piuttosto che rimanere ancorato al passato, anche se non si sottrae dal rievocare le “favole nere” che hanno attraversato la sua vita.

Il ricordo della figlia Ylenia

Al Bano ha poi pronunciate alcune frasi inequivocabilmente riferite alla figlia Ylenia, scomparsa nel 1993 all’età di soli 23 anni. “Bisogna sempre fermarsi e vedere come si è vissuto” – ha detto – “Ho dovuto affrontare delle cose impensate che non erano scritte nei miei pensieri ma nel mio destino. E il destino mi ha fregato”.

Poi ha aggiunto: “Ricordo la tragedia con mia figlia. Sentivo tutto ma non mi è stato possibile. Perché impostavo le cose in un modo e andavano in un altro”. Su questo doloroso argomento, Al Bano non ha voluto aggiungere altro: “Ne parleremo in un’altra puntata. Perché si toccano delle corde interiori dentro che non riesco a dire”.