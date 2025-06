Il cantante ha raccontato di aver attraversato un momento molto complicato della sua vita e di aver sofferto di depressione.

Ieri sera, 19 giugno 2025, è iniziato ufficialmente “Overdose d’amore”, il nuovo tour di Zucchero. Il cantante sta collezionando molteplici successi, tant’è vero che a settembre si esibirà per 8 serate all’Arena di Verona. Tuttavia, se oggi Zucchero sta vivendo un momento d’oro, nella sua vita ha dovuto affrontare diverse difficoltà, di cui ha voluto parlare in un’intervista per la Repubblica.

Il divorzio e la depressione

Sicuramente un momento molto buio per zucchero è stato circa 30 anni fa. All’epoca il cantante stava affrontando la fase successiva il divorzio dalla ex moglie, un periodo complicato che ha ricordato con dolore: “Mi ero separato, ero isolato, dopo tanti anni di matrimonio mi mancava la vita famigliare. Avevo scritto “Miserere”, ma ero profondamente depresso, non volevo più andare in tour“.

Il cantante ha proseguito il racconto: “Quel momento terribile è durato tanto. Quando mi sono trasferito in campagna, nel mulino che avevo comprato, il restauro di quel posto mi ha aiutato a ricostruirmi“. Un lento processo di rinascita che poi ha portato alla pubblicazione di Spirito DiVino, celebre album del 1995, su cui Zucchero ha espresso qualche parola: “Quel disco è figlio del momento in cui ho cominciato a stare di nuovo bene, mi stavo alleggerendo dalla negatività. Lo ricordo come una liberazione“. Zucchero

La profonda amicizia con Paul Young

Ma Zucchero non è stato l’unico ad aver dovuto affrontare un momento difficile. Assieme a lui, Paul Young, suo amico storico. “Con Paul abbiamo fatto tante vacanze insieme con le rispettive famiglie. Poi sua moglie è morta, lui si è trovato con quattro figli ed era disperato. Era lo stesso periodo della mia drammatica separazione. Ci siamo consolati a vicenda“.