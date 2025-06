Maria De Filippi ha trovato in un inaspettato compagno, un cavallo, per affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita: il lutto di Maurizio Costanzo.

La decisione di Maria De Filippi di acquistare Oversea non è stata soltanto la riscoperta di un’antica passione per l’equitazione, ma soprattutto un passo verso la ripresa emotiva in seguito alla perdita del caro Maurizio Costanzo. L’intesa tra la conduttrice e il suo nuovo amico equino ha offerto momenti di serenità e distrazione dal dolore, dimostrandosi un efficace sostegno psicologico.

L’equitazione è ben più di uno sport per Maria De Filippi; si è rivelata una vera e propria terapia dell’anima. Dedica le prime ore del mattino a Oversea, trovando nel silenzio e nella concentrazione del maneggio un modo per ricaricarsi e affrontare con rinnovata energia le sfide professionali che non ha mai smesso di perseguire, nonostante il periodo di lutto.

Maria De Filippi abbracciata a Maurizio Costanzo – notiziemusica.it

Successo professionale nonostante il dolore

La resilienza di Maria De Filippi trova conferma anche nella sua produttività lavorativa. Nonostante il profondo dolore per la morte del marito avvenuta a febbraio 2023, ha continuato a guidare con successo programmi di grande rilievo come Amici, Uomini e Donne, e Tù Sì Que Vales. La sua casa di produzione, Fascino, ha registrato profitti record nel 2024, segno della sua ininterrotta dedizione al lavoro anche nei momenti più bui.

Maurizio Costanzo ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della televisione italiana, non solo attraverso il Maurizio Costanzo Show ma anche grazie a iniziative di valore come il Premio Costanzo nelle Carceri. Maria De Filippi, rinunciando alla sua eredità economica ma non a quella morale e professionale, ne perpetua il ricordo e l’impegno sociale.

Un nuovo capitolo di vita al fianco di Oversea

La vicinanza con il suo cavallo non sostituisce il vuoto lasciato da Costanzo, ma aiuta Maria a elaborare il lutto e a trovare nuovo equilibrio. La storia di Maria De Filippi e di Oversea tocca profondamente i fan e i seguaci sui social, offrendo loro un esempio tangibile di come l’amore e il legame con un animale possano essere fonti di forza e ispirazione per superare i momenti di dolore.