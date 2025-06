La cantante ha fatto una riflessione su “Maschio”, il suo nuovo singolo e rivelato cosa provi davvero nei confronti degli uomini.

“Maschio” è sicuramente una delle canzoni che hanno maggiormente segnato la carriera di Annalisa. Un brano potente, un vero e proprio inno femminista su cui la cantante ha voluto fare anche una piccola riflessione. L’occasione è stata un’intervista per il Corriere della Sera, durante la quale ha svelato anche quali sentimenti provi veramente per gli uomini.

La confessione di Annalisa

Nel corso dell’intervista, Annalisa ha riflettuto su un passaggio fondamentale di “Maschio”, il suo ultimo singolo. La strofa in questione è una frase contenuta nella parte centrale del testo, che recita “Se fossi un maschio cosa farei“. Di seguito le parole della cantante:

“Ho tradotto con la mia sensibilità un esperimento già fatto da altre artiste come Beyoncé in “If I Were a Boy”. Penso che le cose dette, fatte e pensate da una donna siano vissute in modo più critico di quanto non capiti alle stesse cose dette, fatte e pensate da un uomo“, ha esordito la cantante. Annalisa poi ha proseguito il discorso rivelando quali siano i veri sentimenti che prova per il genere maschile: “Ci sono anche aspetti limitanti nell’essere un lui: la capacità di mostrarsi fragili, di emozionarsi senza paura del giudizio… ma tirate le somme sento invidia“.

Un’invidia motivata in questo modo: “Sento di dover fare più fatica in quanto donna a guadagnare la credibilità. È un tema. La musica è il modo che ho per dire cose che non riuscirei a dire altrimenti. Eppure è difficile far capire che nelle mie canzoni, ma anche negli altri aspetti della carriera, ci sono le mie parole, le mie idee e la mia vita: è tutto farina del mio sacco“. Annalisa

Annalisa: “Da piccola giocavo a calcio”

Dunque, un desiderio di essere un maschio poiché per le donne spesso è più complicato raggiungere il successo e ottenere il giusto merito. Una consapevolezza che la cantante ha maturato in tenera età: “Ho frequentato l’ambiente della band da ragazzina. Ero la frontman di un gruppo electro gothic che si chiamava leNoire. Vedevo gli amici maschi di altre band vhe avevano una fisicità a un’imponenza fisica che avrei voluto avere anche io“, ha spiegato.