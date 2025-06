In un’intervista per Pomeriggio 5 News, i due cantanti hanno cercato di fare chiarezza sulla lite scoppiata poco tempo fa.

Orietta Berti e Fabio Rovazzi sono pronti a lanciare “Cabaret”, il loro nuovo singolo. Dopo il successo de “La discoteca italiana”, infatti, i due cantanti hanno deciso di mettere in atto una nuova collaborazione.

Tuttavia, sembra che qualcosa sia andato storto dato che la pubblicazione del singolo era prevista per il 15 giugno, ma a causa di un piccolo inconveniente l’uscita è stata posticipata al 27. Un disguido che però ha portato i due cantanti a una lite, tant’è vero che pare proprio che Orietta sia parecchio arrabbiata col collega.

Lo scoppio della lite

In un precedente articolo, avevamo raccontato quali fossero le motivazioni che avrebbero portato i due cantanti a litigare. Ebbene, come anticipato, pare proprio che la causa sia stata una vacanza in Thailandia fatta da Rovazzi che ha inevitabilmente portato a un ritardo nelle riprese del videoclip. Insomma, un comportamento che Orietta non ha apprezzato, mettendo perfino in dubbio il fatto che fosse realmente partito. Dal canto suo Fabio ha cercato di difendersi, spiegando di aver realmente fatto quel viaggio nonostante l’assenza di abbronzatura.

Ieri sera, in occasione delle riprese del Battiti Live, i due cantanti hanno preso parte a un’intervista e sono tornati sull’argomento con un nuovo botta e risposta in cui hanno cercato di spiegare quale fosse la loro verità.

Fabio Rovazzi – notiziemusica.it

Il botta e risposta tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Come, anticipato i cantanti sono tornati sull’argomento davanti ai microfoni di Pomeriggio 5 News. Orietta ha voluto spiegare le sue ragioni, parlando addirittura di un ricatto: “Non ho subìto truffe, ma solo un brutto ricatti di Fabio per questo nostro nuovo progetto“, ha spiegato la cantante, dando anche qualche informazione in più su cosa sia successo: “Fabio me ne ha combinata una davvero brutta. Il disco doveva uscire il 15 giugno, era tutto programmato e invece purtroppo uscirà il 27“.