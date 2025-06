Orietta Berti litiga con Fabio Rovazzi: “Non siamo ancora in pace”

Discussione tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi a pochi giorni dall’uscita del loro singolo: scopriamo tutti i dettagli.

Mancano pochissimi giorni alla pubblicazione del nuovo singolo di Orietta Berti e Fabio Rovazzi con la collaborazione dei FuckYourClique, tuttavia sembra che i due artisti siano ai ferri corti. Infatti, secondo quanto riportato da Berti durante una live su Twich, il collega avrebbe avuto degli atteggiamenti poco professionali che non le sono piaciuti. Scopriamo cosa è successo.

Orietta Berti: i motivi della discussione

Durante una live su Twitch sul canale dello streamer Il Rosso, Orietta Berti ha spiegato i motivi della discussione con Fabio Rovazzi. La cantante ha infatti rivelato che a causare la lite sarebbe stato il ritardo nella pubblicazione del nuovo singolo dovuto ad una vacanza in Thailandia che Rovazzi si sarebbe concesso prima di finire il brano.

Rovazzi e Orietta Berti

“Io non ho ancora fatto pace con Rovazzi. Non siamo ancora in pace. Lui ha rallentato l’uscita del disco ed è tutta colpa sua se uscirà tardi. Perché lui è andato in Thailandia e noi dovevamo finire il disco e poi fare il video musicale e lui non c’era” – ha spiegato Berti.

Tuttavia la cantante non è del tutto convinta che Rovazzi sia andato in vacanza: “A me questa vacanza in Thailandia non mi convince tanto perché quando l’ho visto il 4 di giugno per fare il video era bianco come un lenzuolo. Uno che va in Thailandia come minimo si abbronza.

La replica di Fabio Rovazzi

A questo punto, è intervenuto Rovazzi, che si è difeso assicurando Orietta Berti di essere davvero andato in vacanza. ” “Io non ho ancora firmato un contratto. Ero davvero in Thailandia? Ma posso andare in vacanza? Tutto quello che ha detto non è vero, quindi dovrà spiegarlo in tribunale“ – le parole del cantante.