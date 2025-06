La giornalista ha spiegato che il rapper abbia mentito nel sostenere di avere fatto due sold-out e pubblicato la piantina del forum.

In questi giorni, in Puglia, sono in corso le riprese della nuova edizione di Battiti Live, l’evento musicale di Radio Norba a cui prendono parte ogni anno diversi artisti italiani. Tra questi, Fedez è presenza fissa da ormai diversi anni e proprio ieri sera si è esibito sul palco di Molfetta, cittadina in provincia di Bari.

Ma ad aver fatto parlare non è stata la sua performance, quanto una dichiarazione fatta a Ilary Blasi, conduttrice del programma assieme ad Alvin. Una frase che ha attirato in particolar modo l’attenzione di Selviaggia Lucarelli, la quale ha deciso di dire la sua, “smascherando” il rapper.

Fedez a Ilary Blasi: “Ho due concerti praticamente sold-out”

Durante la sua esibizione sul palco, Ilary Blasi ha chiesto a Fedez quali fossero i suoi futuri progetti lavorativi. In un primo momento, il rapper ha dichiarato di non averne idea, ma la conduttrice ha insistito: “Ma come non lo sai? Se non hai niente da fare andiamo, che ne so…” .

Di fronte al sollecito di Ilary, Fedez ha deciso di svuotare il sacco parlando dei suoi prossimi impegni live: “Ho due date al Forum che sono praticamente sold-out, anche la seconda e stiamo preparando lo show. Poi vediamo, un sacco di cose che devono uscire“, ha dichiarato il rapper.

La dura replica di Selvaggia Lucarelli

Fin qui nulla di strano, ma ad aver sollevato un polverone è stato un commento di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, ha pubblicato su Instagram alcune storie: nella prima si vede la clip in cui Fedez dichiara di avere fatto il sold-out, mentre nella seconda compare la piantina del forum con ancora diversi posti disponibili. A completare il tutto, un commento scritto in bianco su sfondo nero, che recita: