Stando alle voci, Jacopo Neri, fidanzato storico di Clara avrebbe lasciato la casa che condividevano e tolto il follow al rapper.

In queste settimane Clara e Fedez sono impegnatissimi: dopo l’uscita di “Scelte stupide”, il loro ultimo singolo, i due cantanti si stanno esibendo per alcune importanti manifestazioni musicali, tra cui Battiti Live. Eppure, le performance non riescono a placare i continui gossip circa il loro rapporto.

Infatti, nonostante Clara abbia smentito ogni voce di possibili flirt, un’ultima notizia ha acceso il web: Jacopo Neri, suo fidanzato storico avrebbe lasciato la casa che divide con la cantante da diverso tempo. Scopriamo cosa sta succedendo.

L’indiscrezione sull’addio di Jacopo a Clara

Come anticipato, l’ultima notizia-bomba sostiene che Jacopo Neri abbia lasciato la casa sua e di Clara e che abbia persino deciso di smettere di seguire Fedez. Il gossip è stato diffuso da Gabriele Parpiglia durante una puntata di Radio RCS 75. Di seguito le parole del giornalista:

“Il compagno storico di Clara è stato visto mentre caricava la macchina con le valigie dalla casa che condivideva con la cantante, perché i due convivevano da tempo, e io ho stesso ho scritto a Clara, gli ho detto: “Dimmi com’è la situazione”, lei ha visualizzato, di solito mi risponde, questa volta non mi ha risposto, quindi deduco che una non risposta sia una notizia, una conferma“.

Ma non è finita qui. Si dice infatti che il giovane abbia compiuto un gesto simbolico proprio nei confronti del rapper: “Proprio prima di andare in onda, il compagno di lei a smesso di seguire Fedez. Quindi diciamo che se tu sommi tutte queste informazioni, sicuramente qualcosa che noi non sappiamo c’è sotto“. Fedez

La verità di Clara e il silenzio di Fedez

In ogni caso, come dichiarato da Clara, tra lei e Fedez non ci sarebbe alcun tipo di flirt. La cantante, infatti, ha smentito più volte le voci che la volevano legata sentimentalmente al rapper, sostenendo anche che a lui piacciano le sue amiche. Non si può dire lo stesso del rapper, il quale non ha mai fatto dichiarazioni esplicite sull’argomento.

In ogni caso, sempre secondo Parpiglia, il rapporto lavorativo tra Clara e Fedez non si fermerà a “Scelte stupide”. Al contrario, si dice che i cantanti stiano già lavorando a un nuovo brano, anche se al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito.