La puntata di Pulp Podcast andata in onda ieri, 16 giugno ha visto tra gli ospiti anche Clara. La cantante da qualche settimana è al centro del gossip a causa di un presunto flirt con Fedez, notizia amplificata da uno scatto in cui sembra che i due si stiano baciando. Seppur le voci siano state più volte smentite, Clara è tornata sull’argomento insieme allo stesso rapper.

Nel corso della puntata, Mr. Marra ha voluto lanciare una provocazione parlando di uno degli argomenti più caldi del gossip italiano: il presunto flirt e bacio tra Fedez e Clara. “Visto che siamo in un podcast in cui si dice la verità, siamo arrivati a un punto fondamentale in cui dobbiamo rispondere a tutte le persone che chiedono se la ship dell’estate sia vera“, ha esordito Mr. Marra.