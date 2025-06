Martina Maggiore, ex storica del cantante, era al concerto di San Siro, ma è scoppiata a piangere ed è uscita a metà show.

Nella serata di ieri 16 giugno si è tenuta a San Siro la seconda data del tour negli stadi di Cesare Cremonini. Tra il pubblico era presente un’ospite inaspettato, Martina Maggiore. L’ex fidanzata del cantante, infatti, ha partecipato allo show accompagnata da un suo amico, ma durante il concerto si è messa a piangere ed è uscita dallo stadio prima della fine.

“L’ho presa benissimo”: le parole di Martina Maggiore in lacrime

Ad aver documentato la serata è stata proprio Martina Maggiore, che in compagnia di un suo amico ha deciso di partecipare al concerto di Milano di Cesare Cremonini, suo ex fidanzato. La giovane ha infatti condiviso coi suoi follower alcune storie sul suo profilo Instagram e così, dopo un viaggio in auto e un drink, Martina è entrata dentro lo stadio. A tal proposito, non è mancata la foto del palco con tanto di emoticon a forma di cuore e di farfalla.

Ma è durante il concerto la ragazza è scoppiata in lacrime. “L’ho presa benissimo, non ho pianto mai“, ha commentato ironica in un video pubblicato sulle sue storie Instagram. Successivamente, a circa metà show, la ragazza ha deciso di lasciare lo stadio, evento che l’amico che l’accompagnava ha condiviso su TikTok scherzandoci su.

La storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore

Cesare Cremonini e Martina Maggiore sono stati assieme per circa quattro anni. La loro relazione, caratterizzata da alti e bassi, è finita poi in maniera molto brusca a causa dei tradimenti di lui. A parlarne è stata la stessa Martina, che ha deciso di pubblicare anche un libro in cui ha raccontato la sua esperienza personale.

Proprio per questo motivo, molti fan si sono chiesti come mai nonostante tutto la giovane abbia deciso di partecipare al concerto dell’ex fidanzato, ma in merito a ciò, Martina non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione.