Lo scorso 27 maggio è uscita “Non volevo, ma lo sono”, la prima autobiografia di Tony Effe. Al suo interno in rapper rivela alcuni dettagli inediti della sua infanzia, degli anni con la Dark Polo Gang, della sua carriera e alcune verità inerenti la sua vita privata. Ma di recente il rapper ha fatto una confessione importante: non è stato lui ad aver scritto il libro. Scopriamo la sua verità.

Tony Effe ha fatto questa confessione durante un’intervista per La Repubblica. Il rapper ha spiegato che il suo contributo è stato davvero minimo, dato che l’intera opera è stata messa nero su bianco da un ghost writer.

“Ti dico la verità. Ho fatto due ore, forse tre ore con un ghost writer e poi basta. Poi il resto l’hanno messo in ordine gli altri“, ha dichiarato il rapper. Ma non solo, dato che ha anche spiegato il perché abbia preso questa decisione: “Mi è stato proposto, ho accettato … Credo sia come se fosse una chiacchierata“. Il discorso prosegue: “Dentro c’è tanto di me, ho raccontato tante cose vere, un po’ tutto. Poi io sono anche un prodotto e credo di essere molto vendibile. Io creo e accetto quello che la gente vuole“.