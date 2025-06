La cantante ha partecipato al podcast di Giulia Salemi. Qui ha fatto delle rivelazioni sulla sua carriera e parlato del suo corpo.

Francesca Michielin è stata ospite di Giulia Salemi al podcast Non lo faccio per moda. Qui, la cantante ha raccontato alcuni aneddoti sul periodo buio che ha dovuto attraversare e di come nonostante le critiche ricevute, oggi si senta in pace con se stessa e di amare il proprio corpo.

Il periodo buio di Francesca Michielin

Ormai è passato qualche anno, ma c’è stato un tempo in cui Francesca Michielin ha dovuto fare i conti con alcuni problemi legati alla sua carriera. La cantante, infatti, aveva perso la voglia di dedicarsi alla musica, tanto da dichiarare: “Non mi sentivo più un’artigiana, mi sentivo un soldatino che faceva le cose che gli altri si aspettavano facessi, sentivo che ero in una sorta di trappola mentale che stava avendo ripercussioni sul mio fisico e sulla mia salute“.

Un periodo complicato da cui è riuscita ad uscire grazie alla sua passione per la musica e dopo aver meditato a lungo su cosa fare del suo futuro nell’industria discografica.

“Mi ha creato un complesso”: le parole di Francesca Michielin sul suo look a Sanremo 2025

Ma dopo il buio è tornato il sereno, con una Francesca Michielin desiderosa di tornare sul palco per trasmettere le sue emozioni e i suoi pensieri al pubblico. Ciò ha determinato la sua partecipazione a Sanremo 2025, dove però è rimasta vittima di feroci critiche a causa del look sfoggiato sul palco.

In molti, infatti, hanno criticato duramente sia il taglio di capelli che l’abbigliamento scelto, tant’è vero che la cantante ha commentato: “Credo che la resa, alla fine, non abbia reso come speravo. Ho rivisto tantissime volte le foto e i video dei fitting, e quello che ho visto lì non corrispondeva affatto a ciò che è poi apparso sul palco … L’ho riguardato mille volte, e sì, mi ha creato un complesso. Lo ammetto“. Francesca Michielin sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 notiziemusica.it

Il commento di Francesca Michielin sul fisico

Proprio il tema “Sanremo 2025” si collega a un’altra questione: il rapporto di Francesca Michielin col suo corpo. In effetti, la cantante ha rivelato di essersi anche sentita tradita dal suo fisico: “Lo trattavo come un cosa a parte che doveva essere efficiente“, ha ammesso, “Ora però sono tornata ad avere un rapporto buono … Lo ascolto di più e lo assecondo di più“.