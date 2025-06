Il rapper ha spiegato come mai oggi comprare i biglietti per i live costi tanto e spiegato che in tutto ciò gli organizzatori non c’entrino.

Il settore discografico italiano è al centro di un vero e proprio ciclone. Di recente, Federico Zampaglione dei Tiromancino ha spiegato che ci siano dei meccanismi malati tramite con cui si tenta di fare il sold-out-

Quindi, il cantautore ha denunciato che spesso i biglietti vengano addirittura regalati o comunque venduti a pochi euro pur di riempire stadi e palazzetti. A lui si è aggiunto Fedez, che però ha deciso osservare il fenomeno da un’altra prospettiva. Il rapper, infatti, ha spiegato come mai oggi i biglietti per i concerti siano carissimi.

La verità di Fedez

Fedez ha colto l’occasione per dire la sua durante l’ultima puntata di Pulp Podcast. Qui, il rapper si è focalizzato sul problema dei prezzi troppo elevati dei biglietti per i concerti, dichiarando anche chi sia la causa di tutto ciò. “I concerti hanno pushato un mercato talmente al limite… E poi sui prezzi dei concerti, io cerco di metterli sempre bassissimi, quello che nessuno sa è che se sono alti è per le richieste degli artisti. I biglietti sono alti e per gli anticipi che questi qua devono dare agli artisti. Quindi non diamo colpa agli organizzatori“, ha dichiarato il rapper.

Ma non è tutto. Fedez ha anche ammesso di aver fatto causa al suo primo booker: “Era il più potente d’Italia … io facendo causa al mio primo booker, che era un po’ monopolista delle date, ho preso come consulente una persona che poi è diventato il diretto concorrente suo e a oggi ha una delle società più grosse che c’è“, ha aggiunto il rapper. Fedez a Sanremo 2025 notiziemusica.it

Il commento sui concerti annullati

Fedez ha anche deciso di aprire una parentesi sul tema dei concerti annullati, come nel caso di quelli di Bresh e Rkomi. Un problema che anche lui ha dovuto affrontare in passato, nel 2019 per essere precisi. Ai tempi, però, il rapper aveva ammesso di aver fatto cancellare le date in quanto lui si trovava in America, aggiungendo di avere molti progetti negli Stati Uniti.