Zucchero torna in tour nel 2024: le date e i biglietti dei concerti del cantautore emiliano negli stadi italiani.

Grande ritorno dal vivo in Italia per Zucchero. Il bluesman dell’Emilia sarà protagonista di un lungo tour anche nel 2024. Sono state annunciate in questi giorni le date per l’Overdose d’Amore World Tour, l’ennesimo giro di concerti dell’artista emiliano in giro per il mondo.

Eventi imperdibili che faranno tappa anche in Italia, con uno straordinario ritorno di Sugar all’interno degli stadi per tre date indimenticabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questi nuovi concerti e sui biglietti.

Zucchero in tour nel 2024: le date e i biglietti

Impegnato negli ultimi mesi del 2023 in una serie di concerti in Nord America con l’amico Andrea Bocelli, Zucchero tornerà in Europa nel 2024, per esibirsi in alcune delle location più prestigiose del vecchio continente.

Zucchero

Tra i tanti appuntamenti già annunciati, non mancheranno tre concerti nel nostro paese. In particolare, il bluesman emiliano si esibirà il 27 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna, il 30 giugno al Franco Scoglio di Messina e il 4 luglio allo stadio San Siro di Milano.

I biglietti dei concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 18 ottobre.

La scaletta dei concerti di Zucchero

Mancano ancora molti mesi ai prossimi concerti italiani di Sugar. Probabilmente il bluesman potrà ancora una volta sorprendere il proprio pubblico lanciando nuovi singoli o preparando una scaletta ricca di sorprese e colpi di scena.

Per poter avere però un’idea di quello che ci potrebbe attendere partecipando ai prossimi concerti del noto cantautore, può essere utile dare uno sguardo alla scaletta su cui si è basato il World Wild Tour del 2023:

– Spirito nel buio

– Soul mama

– Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

– La canzone che se ne va

– Dune mosse

– Blu

– Partigiano reggiano

– 13 buone ragioni

– Ci si arrende

– Pene

– Facile

– Vedo nero

– Baila (sexy thing)

– Un soffio caldo

– Diamante

– Miserere

– Stayin’ Alive (cover dei Bee Gees)

– Let the Good Times Roll (cover di Louis Jordan)

– Così celeste

– Il volo

– X colpa di chi?

– Diavolo in me

– Chocabeck

– Senza una donna

