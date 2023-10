Taylor Swift conquista un nuovo straordinario record, stavolta grazie al suo film-concerto: non era mai successo prima.

Il nome Taylor Swift è ormai diventato un sinonimo di record. Non passa giorno senza che la cantautrice americana possa festeggiare un nuovo tipo di primato. Stavolta a portarla a conquistare un record davvero clamoroso non è stato il suo Eras Tour. O almeno non direttamente.

A infrangere ogni tipo di primato, a superare nelle statistiche ogni altro prodotto precedente, è stato il film-concerto collegato al suo Eras Tour. Una pellicola attesissima nelle sale americane e che le ha permesso, nel primo fine settimana, di conquistare il record d’incassi di ogni epoca per un film-concerto.

Film-concerto da record per Taylor Swift

Quella dei film basati su dei live musicali è una categoria di nicchia nel mondo del cinema, ma negli ultimi anni diventata sempre più importante. In un’epoca in cui il cinema permette di godere dello spettacolo quasi regalando le stesse emozioni di un evento dal vivo, tanti fan preferiscono a volte partecipare alla proiezione cinematografica, o quantomeno affiancarla a quella dell’evento live.

Taylor Swift

Sorprende, quindi, ma fino a un certo punto questo nuovo straordinario primato della cantautrice americana. Secondo il New York Times la sua pellicola, solo nell’America settentrionale, avrebbe già incassato tra i 95 e i 97 milioni di dollari, a cui andrebbero ad aggiungersi gli oltre 30 milioni del resto del mondo, per un totale che si aggirerebbe tra i 126 e i 130 milioni di dollari.

Chi deteneva il record precedentemente

Un weekend di apertura di questo tipo non si vedeva dal 2011, quando Justin Bieber, al netto dell’inflazione, con il suo Never Say Never nel primo fine settimana aveva incassato 41 milioni di dollari, chiudendo in totale con un incasso di 101 milioni di dollari nel Nord America e 138 milioni nel resto del mondo. Numeri sostanzialmente già raggiunti da Taylor in un solo fine settimana.

Nel mirino dell’artista americana c’è dunque adesso il record complessivo di una pellicola di questo tipo, detenuto dal film postumo This Is It di Michael Jackson, uscito nel 2009. Un film-concerto che nel primo weekend aveva incassato 33 milioni di dollari e che aveva chiuso la propria avventura cinematografica con un incasso, a livello globale, di 380 milioni di dollari.

