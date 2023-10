Fabri Fibra, le canzoni migliori: dagli inizi di carriera con Rap in vena alle grandi hit come Pamplona.

Fabri Fibra è stato ed è un pilastro dell’hip hop italiano. Forse, la prima rapstar del nostro paese in senso stretto, il primo rapper ad essere riuscito a raggiungere il mainstream imponendo l’hip hop ai vertici delle nostre classifiche. In altre parole, un artista che ha aperto la strada a quella rivoluzione che ha portato il rap a essere il genere padrone degli anni Duemiladieci. Andiamo a ripercorrere insieme la sua incredibile carriera attraverso cinque delle sue migliori canzoni.

Fabri Fibra: le canzoni migliori

Fabri Fibra

Fabri Fibra – Rap in vena

Per capire meglio la grandezza e l’importanza di Fibra nel rap italiano bisognerebbe partire forse ancor prima, dall’esperienza negli Uomini di mare, o dal primo album Turbe giovanili. Ma è con Mr. Simpatia che probabilmente raggiunge l’apice del suo primo periodo, quello pre major.

Riascoltiamo insieme uno dei brani simbolo di quel disco fondamentale, Rap in vena:

Fabri Fibra – Applausi per Fibra

Nel percorso di crescita di Fibra, è innegabile che il terzo album Tradimento sia stato il momento di svolta della sua carriera e della sua vita. Ed è altrettanto innegabile che un brano come Applausi per Fibra, che non è uno dei migliori da lui scritti, sia stato fondamentale per fare di lui uno dei primi rapper popstar del nostro paese.

D’altronde, il ritornello ipnotico di questo brano è un qualcosa che non si può scordare facilmente. Ecco il video ufficiale:

Fabri Fibra – Tranne te

Secondo estratto dal sesto album di Fibra, Controcultura, Tranne te è stata per parecchi anni la canzone di maggior successo del rapper marchigiano. Prodotta da Michele Canova Iorfida, si distingue dalle precedenti canzoni per la base musicale che si avvicina molto all’house.

Si tratta di un brano molto sarcastico, in cui Fibra attacca il rap commerciale utilizzando i suoi stessi mezzi, ovvero una musica orecchiabile e ballabile. Questo il video di Tranne te:

Fabri Fibra – Fenomeno

E veniamo agli anni più recenti. Fenomeno è la title track dell’album di Fibra del 2017. Rifacimento di un brano scritto nel 2003 dallo stesso rapper, e composto negli anni degli Uomini di Mare, su una base old school ironizza sulla ricerca del successo, sulla voglia di apparire. Insomma, sul mondo che ci circonda. Questo il video di Fenomeno:

Fabri Fibra – Pamplona

Chiudiamo questa playlist con un altro brano tratto da Fenomeno. Non è certamente il pezzo migliore nella carriera di Fibra, ma anche in questo caso la sua importanza è innegabile. Si tratta del maggior successo commerciale nella carriera del rapper, con ben quattro dischi di platino conquistati (ad oggi).

E il merito è anche della collaborazione di una band nel 2017 sulla cresta dell’onda, i Thegiornalisti con Tommaso Paradiso alla voce. Rivediamo il video di Pamplona:

