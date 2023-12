Il nuovo singolo segna l’inizio di una nuova era per Giolì & Assia, anticipando un nuovo capitolo della loro carriera.

L’8 dicembre segna l’arrivo di “Young Forever”, il nuovo singolo del duo autoprodotto e indipendente Giolì & Assia. Questa nuova uscita rappresenta un nuovo inizio per le due artiste, che continuano a fondere il loro sound unico e a costruire la loro carriera in maniera indipendente.

Giolì & Assia: un viaggio musicale indipendente

Giolì & Assia hanno saputo sfruttare le capacità della tecnologia per passare dalle loro piccole città siciliane agli spettacoli da headliner in tutto il mondo. Il loro sound, un dolce connubio tra indie, techno e pop, trova la bellezza nei contrasti di luce e oscurità, speranza e disperazione, classico e contemporaneo.

Le melodie potenti del duo artistico albergano nelle loro voci da brivido, con sonorità che si sposano con ritmi elettronici trascinanti. Polistrumentiste, cantautrici, DJ e proprietarie della loro etichetta (Diesis Records / Believe), Giolì & Assia hanno il controllo completo del loro mondo creativo.

I loro successi

Passando dai loro live streaming ai festival di fama mondiale come Coachella, Bonnaroo, Osheaga e molti altri. I tour di Giolì & Assia si estendono dalla Colombia, attraverso gli Stati Uniti fino all’India, conquistando una platea davvero vasta. e i loro stream ammontano a diversi milioni.

Influenzate dalla musica dei Coldplay e dei Muse, hanno scritto, suonato, prodotto, cantato e registrato il loro nuovo album, così come i primi singoli di successo “Emptiness”, “Inside Your Head” e “Blame On Me” completamente da soli.

Il duo registra oggi diversi milioni di stream, ma è l’ultimo album “Fire Hell And Holy Water” su Ultra, ad aprire un nuovo entusiasmante capitolo come l’affermazione artistica più completa della coppia fino ad ora.

Il nuovo brano “Young Forever”

E’ disponibile da oggi venerdì 8 dicembre, l’ultimo singolo di Giolì & Assia Young Forever (etichetta Diesis Records / Believe). La canzone segna un nuovo inizio per il duo indipendente e autoprodotto, che le stesse artiste hanno voluto annunciare con un post su Instagram.

Il brano è fuori da mezzanotte su ogni Digital Store, mentre il video ufficiale sarà disponibile da domenica 10 dicembre sul canale YouTube delle cantanti, “alle 18:00 CET”, specificano. Young Forever è solo un’anticipazione del loro prossimo EP che uscirà nel 2024.

Di seguito la canzone “Young Forever”:

