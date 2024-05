X Factor: svelato chi sarà la nuova conduttrice

Dopo molte indiscrezioni, sembra ormai certo che a nuova conduttrice di X Factor sarà un volto noto del panorama musicale.

A settembre andrà in onda la 18esima edizione di X Factor e sembra che il talent di Sky1 si stia preparando ad una vera e propria rivoluzione. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan come conduttore dello show, sembra ormai certo che a sostituirlo sarà una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Vediamo di chi si tratta.

La nuova conduttrice di X Factor

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la prossima conduttrice di X Factor sarà Giorgia. Sul sito di informazione si legge: “Giorgia nelle vesti di presentatrice di X Factor, dopo la brillante co-conduzione al Festival di Sanremo, al posto di Francesca Michelin. È uno dei nomi di maggior peso secondo i rumors che stanno circolando con insistenza, lanciati dal sito di Roberto D’Agostino, Dagospia.“

Dopo la sua brillante partecipazione a Sanremo, sembra quindi che Giorgia sia pronta a fare il salto di qualità e condurre un’intero contest da sola. Sono anni che la cantante viene corteggiata da Sky per entrare nel casting del talent e sembra proprio che questa volta abbia detto sì, anche se non nel ruolo di giudice. Ora bisogna solo attendere l’ufficialità.

Giorgia

I giudici della 18esima edizione

Le indiscrezioni non riguardano però solo la futura conduttrice. Sky infatti non ha ancora annunciato ufficialmente chi saranno i giudici della 18esima edizione e sul punto circolano moltissime voci. Sempre Dagospia ha annunciato che anche lato giuria ci saranno molti cambiamenti.

Sembra confermato il ritorno di Manuel Agnelli, che ha già rivestito il ruolo di giudice già per 5 edizioni. Al suo fianco dovrebbero esserci tutti volti nuovi per X Facto: il rapper Jack La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi del duo Paola & Chiara. Per il momento però si tratta solo di gossip e bisogna attendere l’ufficialità di Sky.