Francesco Renga e Nek annunciano l’uscita di “DOLCEVITA”

Francesco Renga e Nek, noti anche come RengaNek, hanno annunciato l’uscita di “DOLCEVITA”, il loro loro nuovo singolo.

Francesco Renga e Nek annunciano l’arrivo estivo del loro nuovo singolo “DOLCEVITA”, che promette di essere la colonna sonora ideale per la stagione calda. Il brano, firmato da F. Camba, D. Coro e D. Mancino, è disponibile per il pre-save e dal 31 maggio verrà trasmesso in radio e inserito nelle playlist di rotazione radiofonica.

“DOLCEVITA” si aggiunge alla ricca discografia del duo, andando ad arricchire la versione digitale del loro ultimo album “RENGANEK”, che include tra i suoi successi anche “Pazzo di te”, presentato in occasione del Festival di Sanremo.

Un momento d’oro per Francesco Renga

Il lancio di “DOLCEVITA” coincide con un periodo particolarmente significativo per Francesco Renga, che si appresta a celebrare i 40 anni di una splendida carriera nel mondo della musica. Questa ricorrenza segna non solo un traguardo personale per l’artista, ma rappresenta anche un momento di riflessione sul lungo cammino artistico percorso insieme al suo pubblico.

RengaNek: il tour estivo

Ecco tutte le date del tour estivo di Francesco Renga e Nek, prodotto Friends & Partners:

19 giugno – SORDEVOLO (BI) – ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II (DATA ZERO)

22 giugno – PINZOLO (TN) – MOUNTAIN BEAT 2024 / DOSS DEL SABION (esibizione ore 17.30)

04 luglio – VALMONTONE (RM) – VALMONTONE SUMMER FESTIVAL 2024

09 luglio – GENOVA – ARENA DEL MARE, PORTO ANTICO – ESTATE SPETTACOLO 2024

13 luglio – ASTI – PIAZZA ALFIERI

20 luglio – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2024 / PARCO SAN VALENTINO

24 luglio – BERGAMO – SUMMER MUSIC FESTIVAL

26 luglio – ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL

28 luglio – PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI

02 agosto – FANANO (MO) – FANANO IN MUSICA c/o PALAGHIACCIO

06 agosto – L’AQUILA – ALL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA

09 agosto – EDOLO (BS) – VALLE CAMONICA SUMMER MUSIC

12 agosto – ASIAGO (VI) – ASIAGO LIVE / PIAZZA CARLI

14 agosto – TAURISANO (LE) – TAURISANO MUSIC FESTIVAL / PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

16 agosto – CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto – PALERMO – TEATRO DI VERDURA

19 agosto – CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

23 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

24 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

26 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

27 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

29 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

30 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01 ottobre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 ottobre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

07 ottobre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)