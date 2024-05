Metallica: ecco la scaletta del concerto a Milano

Questa sera i Metallica si esibiranno all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano: vediamo quale sarà la scaletta del concerto.

Questa sera all’Ippodromo Snai La Maura di Milano sono attesi 70mila spettatori per il concerto dei Metallica che apre il Festival I-Days. Il tour mondiale 2024 della band è iniziato il 24 maggio con un concerto in Germania, mentre quella milanese è l’unica tappa prevista in Italia. Vediamo quali sono le altre tappe del tour e la scaletta del concerto.

Metallica: la scaletta del concerto

Ecco la probabile scaletta del concerto dei Metallica a Milano di questa sera:

Whiplash

For Whom The Bell Tolls

Of Wolf And Man

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Fade To Black

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad But True

The Day That Never Comes

Hardwired

Fuel

Seek & Destroy

Master Of Puppets

James Hetfield

Le date del tour

Di seguito tutte le date del tour mondiale dei Metallica: