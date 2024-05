Benji & Fede tornano insieme: annunciata data a Milano

Benji & Fede si erano separati il 17 febbraio del 2020: adesso hanno annunciato la reunion e la prima data di un concerto a Milano.

Qualche mese fa Benji aveva condiviso sui social una lettera rivolta a Fede in cui gli chiedeva ufficialmente di superare le divergenze che li avevano portati a separarsi e di tornare insieme. Fede sembra aver finalmente deciso di accogliere la proposta: il duo ha annunciato un concerto all’Unipol Forum di Milano il 16 novembre.

Benji & Fede: i motivi della separazione

Fino al momento della rottura, Benji & Fede hanno riscosso un successo incredibile collezionando 17 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro, tanto che la loro separazione era apparsa davvero inspiegabile.

A spiegarne i motivi è stato Federico Rossi in un’intervista per Cosmopolitan: “La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi“. Con gli “ovvi motivi” Fede fa riferimento alla dipendenza da sostanze stupefacenti di cui lo stesso Benji, Benjamin Mascolo, ha ammesso di aver sofferto.

Benji: la dipendenza dalle droghe

Proprio lo stesso Benji ha raccontato questa sua dolorosa esperienza in un monologo andato in onda a Le Iene: “Sono passati 478 giorni da quando ho costruito passo dopo passo la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il primo perché le usavo per colmare un vuoto che solo dopo è diventato evidente. Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ho toccato il fondo.”

“Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro“. – conclude il cantante.