Vecchioni sulla morte del figlio Arrigo: “La notte piango”

Nel 2023 la vita di Roberto Vecchioni e di sua moglie Daria Colombo è stata sconvolta dalla prematura scomparsa del figlio Arrigo, morto a soli 36 anni. Intervistato dal Corriere della Sera, il professore della musica italiana è tornato a parlare di questo doloroso argomento.

Roberto Vecchioni: le sue parole sul figlio Arrigo

Parlando del figlio Arrigo, Vecchioni ha raccontato: “Un ragazzo che non apparteneva a questo mondo: per discrezione, generosità, senso dell’umorismo. Era fantastico con i bambini. Vale per lui quello che ho scritto in una canzone per Van Gogh: ‘Questo mondo non si meritava un uomo bello come te’. Arrigo era un grande scrittore, ha composto poesie straordinarie. Ed era un grande interista”.

Il dolore per la perdita del figlio

“È vero. Durante il giorno mi faccio forza, anche per mia moglie. Inoltre lavoro moltissimo ma qualche notte, quando Daria dorme mi ritrovo a piangere, lei non si dà pace e così è da oltre un anno. Non avevamo mai pensato al suicidio.” – ha rivelato il cantautore.

“La malattia mentale viene ancora affrontata come una vergogna; invece se ne deve parlare.” – prosegue – “Forse io e Daria scriveremo un libro. Un tempo io bevevo soprattutto superalcolici, lui soffriva nel vedere il suo papà, una persona importante, che si distruggeva così, di certo anche io ho le mie colpe”.

Vecchioni aveva smesso di bere per stare più vicino ai figli: “Ma ad Arrigo non è bastato. Non siamo riusciti a capirlo. Le forme bipolari sono aumentate con il Covid, lo stravolgimento dei rapporti umani ha fatto il resto, e l’assistenza sanitaria è gravemente insufficiente. Troppe famiglie vengono lasciate sole. È una battaglia che io e mia moglie vorremmo combattere“.