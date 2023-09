Vasco Rossi annuncia Gli sbagli che fai: il significato del testo della nuova canzone del rocker di Zocca.

L’autunno è ormai arrivato ed è tempo di grandi annunci anche per le stelle più brillanti della musica italiana e internazionale. Mentre Ligabue riparte da un nuovo album, e Laura Pausini fa lo stesso a distanza di cinque anni dall’ultima volta, Vasco Rossi, altra superstar emiliana, si ‘accontenta’ di un nuovo singolo: Gli sbagli che fai.

Il nuovo brano del rocker di Zocca è stato annunciato in grande anteprima dallo stesso Blasco durante il Tg1 delle 20 del 19 settembre, in occasione della presentazione della sua docu-serie Vasco Rossi – Il supervissuto, disponibile su Netflix dal 27 settembre. Scopriamo insieme i dettagli su questa nuova perla nella carriera del più amato rocker italiano.

Vasco Rossi presenta il nuovo singolo inedito

A impreziosire il nuovo documentario dedicato alla vita e alla carriera del Kom, definito dallo stesso artista “un selfie lungo cinque ore“, sarà dunque un brano inedito, intitolato Gli sbagli che fai. Un pezzo che il rocker ha tenuto conservato a lungo, per poter sorprendere ancora una volta i suoi fan.

Vasci Rossi

“A un certo punto ho avuto la sensazione netta che servisse una canzone inedita“, ha spiegato il Blasco durante il telegiornale, dando l’annuncio dell’arrivo del suo nuovo brano. Una canzone che ancora una volta racconterà un frammento della sua vita ‘supervissuta‘ e della sua straordinaria esperienza personale.

Il significato di Gli sbagli che fai

Disponibile dal prossimo 27 settembre, insieme al documentario in arrivo su Netflix, Gli sbagli che fai racconta quello che Vasco è diventato grazie anche a tutto ciò che ha fatto, e che rifarebbe. Il Kom non si è mai pentito di nulla, nemmeno dei suoi errori, e se oggi è una persona soddisfatta di sé lo deve anche a tutte le sue scelte errate.

Il significato di questa nuova canzone è stato in qualche modo anticipato dallo stesso Blasco al telegiornale: “C’è una frase alla fine della canzone che secondo me è particolarmente importante, perché dice ‘prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile’. Questo, secondo me, è quello che fa l’artista con il suo pubblico“. Parole che accendono ancora di più la curiosità in tutti i suoi fan, pronti a imparare a memoria anche questa nuova canzone e magari a cantarla a squarciagola durante i concerti del prossimo anno.

