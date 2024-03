La data zero del tour si terrà il 2 giugno a Bibione: Vasco ha annunciato che si esibirà anche il 1 giugno con un evento esclusivo.

Vasco Rossi si sta preparando per il tour estivo che inizierà tra pochi mesi e lo porterà in diverse città italiane. Il tour sarebbe dovuto iniziare il 2 giugno, allo Stadio Comunale di Bibione in provincia di Venezia, ma il rocker ha adesso annunciato che, prima della data zero, il 1 giugno terrà sempre a Bibione un evento speciale dedicato ai membri del Basco Fan Club.

Vasco Rossi: l’evento dedicato al Blasco Fan Club

Come annunciato dallo stesso Vasco Rossi tramite i suoi social, i concerti a Bibione sono diventati due. Il 1 giugno infatti il cantautore terrà un evento esclusivo a cui potranno accedere solamente gli iscritti del suo Blasco Fan Club.

Il 1 giugno gli iscritti al fan club di Vasco avranno infatti la possibilità di assistere al sound check della data zero. I fan, insomma, avranno l’occasione di assistere alle prove generali del concerto del 2 giugno.

Il commento del sindaco

Flavio Maurutto, sindaco di San Michele al Tagliamento, ha dichiarato all’ANSA: “La notizia di una doppia data per il live di Vasco aumenta esponenzialmente l’entusiasmo nella nostra località”.

Vasco Rossi

“Bibione sta lavorando con impegno già da parecchie settimane per prepararsi ad accogliere al meglio il Komandante con la sua imponente comitiva e, soprattutto, lo stuolo di fan che daranno vita ad uno dei weekend clou per la nostra estate 2024″ – ha poi concluso il sindaco.

Il tour estivo di Vasco, dopo la partenza da Bibione, sarà costituito da ben 11 date: 7 concerti si terranno a Milano, mentre gli altri 4 si svolgeranno in Puglia, a Bari.

