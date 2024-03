Dopo le voci secondo cui il trio sarebbe stato in procinto di sciogliersi, adesso Il Volo ha annunciato l’uscita del nuovo album: “Ad Astra”.

A quanto pare i rumor secondo cui Il Volo sarebbe stato in crisi erano del tutto infondate: il trio ha infatti annunciato l’uscita del nuovo album, prevista per il 29 marzo. Il titolo del disco sarà “Ad Astra”.

“Ad Astra”: il nuovo album de Il Volo

“Ad Astra” sarà il primo album del trio ad essere composto totalmente da brani inediti. Il disco uscirà il 29 marzo su tutte le piattaforme di streaming ed in versione fisica in 5 diversi formati (cd, cd autografato per Amazon, LP colorato, LP colorato autografato per Amazon, LP nero). Ad annunciare la novità è stato proprio il trio tramite un post su Instagram.

L’album conterrà 11 tracce, alcune anche dal sapore internazionale, ed uscirà per Epic Records/Sony Music Italy. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con “Capolavoro“, adesso Il Volo si prepara a festeggiare i 15 anni di carriera con una nuova fatica discografica.

Il Volo andrà in tour con il nuovo album

I brani contenuti in “Ad Astra” verranno molto presto portati in giro per il mondo da trio. Il Volo, infatti, si sta preparando per il suo tour mondiale che inizierà a fine aprile e partirà dal Giappone. Il trio inoltre farà anche 4 concerti nella splendida cornice dell’Arena di Verona il 9, 11, 12 e 13 maggio.

Il Volo

Il Volo infatti è un gruppo che negli anni è riuscito ad imporsi non solo nel panorama musicale italiano, ma anche in quello internazionale. Grazie alla vittoria del Festival di Sanremo nel 2015 con “Grande amore” e alla fortunata partecipazione all’Eurovision Song Contest 2015, il trio è diventato famoso ed apprezzato in tutto il mondo.

Riproduzione riservata © 2024 - NM