La romantica dedica del cantautore per Laura Shmidt, sua moglie, nonché compagna di una vita, in occasione del suo compleanno.

Vasco Rossi e Laura Shmidt sono una coppia di lunga data. Il cantautore non ha mai perso occasione per dimostrare a sua moglie l’amore che prova nei suoi confronti e l’ha fatto anche questa volta. L’occasione? Il compleanno della donna che, da ormai 39 anni, gli è accanto.

“Mi cascò in testa come la luna”: le parole di Vasco Rossi

È un post carico di amore quello pubblicato da Vasco Rossi sul suo profilo Instagram. Il cantautore ha infatti condiviso uno scatto in compagnia di Laura Shmidt, sua moglie, la quale ieri 7 settembre ha compiuto gli anni.

Il contenuto consiste in un selfie in cui la coppia sorride alla fotocamera e a in accompagnamento una romantica dedica. “Buon kompleanno alla mia Laurina! Se c’è chi è troppo bella tu lo sei di più“, scrive Vasco come incipit del post. Il discorso prosegue: “Oggi ci sarà anche l’eclissi di Luna rossa… “di sangue”.. è un Perfect Day! La mia Laurina mi cascò in testa come la Luna e la verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista. Una passione travolgente!“.

Vasco Rossi, Laura Shmidt: l’amore di una vita

Vasco Rossi e Laura Shmidt sono una coppia di lunga data, da 39 anni per essere precisi. Tutto è iniziato nel 1986, quando la giovane Laura e Vasco si incontrarono per la prima volta. Lei con papà tedesco e mamma italiana, lui originario di Modena: due vite lontane, ma che nel momento in cui si sono incontrate non si sono più separate.

Un amore fortificato dalla nascita di Luca, il loro primo figlio, avvenuta nel 1991, seppur il cantautore fosse già padre di altri due figli avuti da due precedenti relazioni. Eppure, in Laura c’era qualcosa di diverso, dato che nel 2012 la coppia ha fatto il grande passo ed è convolata a nozze, coronando un amore iniziando più di vent’anni prima.