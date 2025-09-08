La coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio. È stata Michelle a condividere la lieta notizia con una storia su Instagram.

Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo e Michelle Bertolini sono diventati ufficialmente genitori. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso 10 aprile e ieri hanno deciso di annunciare la nascita del loro piccolo Gabriele. A condividere il lieto annuncio è stata Michelle, la quale ha condiviso coi fan una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Michelle Bertolini: “A casa con il nostro piccolo”

Sono poche e semplici parole quelle condivise da Michelle Bertolini sul suo profilo Instagram. La compagna di Ignazio Boschetto ha infatti pubblicato una storia contenente la fotografia di un orsetto di peluche con tanto di palloncino con scritta che recita: “Benvenuto Gabriele“.

La neomamma ha poi aggiunto una breve dedica in sovrimpressione contenente le seguenti parole: “A casa col nostro piccolino” con tanto di cuore azzurro. Un annuncio che i fan aspettavano da tempo, dato che negli ultimi tempi la coppia aveva spesso condiviso aggiornamenti sulla gravidanza di Michelle. Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: una bellissima storia d’amore

La relazione tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini è cominciata qualche tempo fa in Ungheria, quando si sono incontrati per un evento dedicato ai fan organizzato in occasione di un concerto de Il Volo. Tuttavia, la coppia ha deciso di sposarsi soltanto un anno fa, nel settembre 2024. Il tenore e la modella hanno organizzato un rito civile a San Lazzaro di Savena, in seguito al quale si è tenuta una seconda cerimonia presso Villa Sola Cabiati, sul Lago di Como.