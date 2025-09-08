La coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio. È stata Michelle a condividere la lieta notizia con una storia su Instagram.
Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo e Michelle Bertolini sono diventati ufficialmente genitori. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso 10 aprile e ieri hanno deciso di annunciare la nascita del loro piccolo Gabriele. A condividere il lieto annuncio è stata Michelle, la quale ha condiviso coi fan una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.
Michelle Bertolini: “A casa con il nostro piccolo”
Sono poche e semplici parole quelle condivise da Michelle Bertolini sul suo profilo Instagram. La compagna di Ignazio Boschetto ha infatti pubblicato una storia contenente la fotografia di un orsetto di peluche con tanto di palloncino con scritta che recita: “Benvenuto Gabriele“.
La neomamma ha poi aggiunto una breve dedica in sovrimpressione contenente le seguenti parole: “A casa col nostro piccolino” con tanto di cuore azzurro. Un annuncio che i fan aspettavano da tempo, dato che negli ultimi tempi la coppia aveva spesso condiviso aggiornamenti sulla gravidanza di Michelle.
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: una bellissima storia d’amore
La relazione tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini è cominciata qualche tempo fa in Ungheria, quando si sono incontrati per un evento dedicato ai fan organizzato in occasione di un concerto de Il Volo. Tuttavia, la coppia ha deciso di sposarsi soltanto un anno fa, nel settembre 2024. Il tenore e la modella hanno organizzato un rito civile a San Lazzaro di Savena, in seguito al quale si è tenuta una seconda cerimonia presso Villa Sola Cabiati, sul Lago di Como.
In seguito a ciò, l’annuncio della gravidanza, avvenuto la scorsa primavera. La coppia aveva comunicato la lieta notizia attraverso un post condiviso su Instagram contenente una dedica: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità“.
All’epoca la coppia aveva spiegato ai fan di essere in attesa di una bambina, il cui nome sarebbe stato Bianca. Tuttavia, nel corso dei mesi le analisi hanno rivelato in realtà che Michelle fosse in attesa di un bambino, il cui nome scelto è appunto Gabriele.