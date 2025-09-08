La coppia è tornata insieme dopo una lunga crisi che li ha tenuti separati per diversi mesi. La notizia è stata condivisa sui social.

Alcuni grandi amori fanno dei giri immensi per poi ritornare. Ed è quello che è successo tra Pago e Serena Enardu. La coppia, infatti, ha dovuto fare i conti con una pesante crisi che li ha tenuti separati per diverso tempo, ma oggi sembra che sia tornato il sereno e che l’amore sia più forte che mai.

L’annuncio sui social

È un dolce video quello pubblicato da Serena Enardu sul suo profilo Instagram. La giovane, infatti, ha deciso di affidarsi ai social per condividere una bellissima notizia: lei e Pago sono tornati ufficialmente a essere una coppia.

All'interno del contenuto si vede il cantante dedicare alla fidanzata "Una lunga storia d'amore", celebre canzone di Gino Paoli. Pago, infatti, viene ripreso mentre suona la chitarra e canta davanti al microfono, mentre Serena lo guarda innamoratissima. Un momento magico che la donna ha condiviso in rete con tanto di dedica che recita: "05 Settembre 2025. Fine del Pit Stop".

Perché Pago e Serena Enardu si sono lasciati

Pago e Serena sono fidanzati da molto tempo, dal 2011 per essere precisi. La coppia è diventata famosa grazie al Temptation Island, celebre reality show di Canale 5 e la loro storia d’amore ha rapidamente conquistato il pubblico italiano.

Tuttavia, la loro storia d’amore ha subìto una brutta battuta d’arresto nel 2024, poco dopo che il cantante aveva annunciato che avrebbe sposato Serena durante una puntata di Verissimo andata in onda lo scorso autunno. All’epoca, Serena Enardu smentì i fatti, spiegando che lei e l’ex fidanzato si fossero lasciati a Pasquetta a causa di una “discussione importante“.