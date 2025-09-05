Addio ad Armani, il ricordo di Stash: “Buon viaggio Re Giorgio”

Il cantante a voluto salutare Giorgio Armani deceduto a 91 anni il 4 settembre, e ha condiviso un toccante post su Instagram.

Ieri, giovedì 4 settembre 2025 Giorgio Armani si è spento all’età di 91 anni. Lo stilista, malato da tempo, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della moda. Nel corso delle ore fan, attori, colleghi, cantanti e celebrità da tutto il mondo hanno deciso di rendergli omaggio. Tra coloro che hanno deciso di scrivere un pensiero per ricordare Re Giorgio, Stash, il frontman dei The Kolors, il quale ha condiviso su Instagram un toccante post.

“Grazie per tutto quello che hai fatto”: le parole di Stash

“Buon viaggio Re Giorgio…“, è così che comincia la dedica scritta da Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino. Il discorso prosegue: “Vederti lavorare a una sfilata è stato uno dei più grandi spettacoli a cui io abbia assistito. Grazie per tutto quello che hai fatto… Non solo nel mondo della moda“.

La dedica accompagna una bellissima fotografia in bianco e nero. Qui, il cantante e lo stilista si abbracciano mentre sorridono alla telecamera, probabilmente nel backstage di una delle celebri sfilate di Giorgio Armani che hanno fatto la storia della moda.

Un messaggio dolce e al tempo stesso malinconico, che i fan di Stash e di Armani hanno accolto con commozione: “Foto stupenda e voi stupendi“, scrive un utente, “Nessuno come lui“, “Questa foto è bellissima“, aggiungono altri due fan. Insomma, quello del cantante è stato un omaggio al re della moda che il web non dimenticherà. Stash Fiordispino

L’addio a Giorgio Armani

La morte di Giorgio Armani ha lasciato un grande vuoto nel mondo della moda. Lo stilista piacentino, negli anni, ha costruito non solo un impero imprenditoriale, ma ha ridefinito i confini di un’industria complessa.

Attraverso le sue creazioni, Armani ha raccontato viaggi, sogni e passioni, traducendo tutto in capi dalle linee essenziali e senza tempo. Amatissimo dalle celebrità di tutto il mondo, dall’impeccabile senso estetico, Re Giorgio ha reso la moda italiana un orgoglio a livello mondiale, realizzando non dei semplici vestiti, ma delle vere e proprie opere d’arte che hanno scritto una pagina di storia.