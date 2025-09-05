Il cantante avrebbe offeso Giorgia Meloni con pesanti insulti accompagnati da gesti volgari durante un suo concerto.

Adriano Pappalardo è attualmente sotto indagine a causa di alcune pesanti offese rivolte a Giorgia Meloni durante un concerto a Passoscuro, tenutosi lo scorso 20 agosto. Secondo la ricostruzione, poco prima di salire sul palco, il cantante avrebbe rivolto gravi insulti al Presidente del Consiglio, facendo persino dei riferimenti al rapporto con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America.

Adriano Pappalardo: insulti e gesti volgari a Giorgia Meloni

I fatti di cui si sta parlando risalgono allo scorso 20 agosto, in occasione del concerto di Adriano Pappalardo a Passoscuro, nella città metropolitana di Roma. Qui, il cantante aveva rivolto gravi insulti a Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, accompagnandoli con gesti volgari. L’Adnkronos aveva riferito che essi fossero riferiti “al rapporto tra la premier e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump“.

Ma di fronte a quanto stava accadendo sul palco, il pubblico non ha reagito bene. Al contrario, il cantante è stato sommerso da fischi, mentre una parte dei presenti aveva preferito addirittura lasciare la platea.

Il dissenso è poi proseguito sui social, dove diversi utenti hanno deciso di condividere le loro testimonianze: “Andava fermato, è ingaggiato per cantare, non per insultare“, ha scritto uno, “Ha iniziato a fare una polemica politica fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile“, ha aggiunto un altro.

Dal canto suo, il cantante non ha ancora proferito parole sull’accaduto, preferendo restare in silenzio.

Giorgia Meloni

Le indagini della Procura

Dopo l’accaduto è intervenuta la Procura di Civitavecchia. Qui, il direttore Alberto Liguori ha aperto un fascicolo su Adriano Pappalardo e attualmente, chi di competenza sta attendendo i filmati del concerto per ulteriori chiarimenti e da lì capire per quale via procedere.

Infatti, il cantante potrebbe essere accusato o per diffamazione aggravata o per vilipendio a danno di Giorgia Meloni, che rappresenta la parte offesa.