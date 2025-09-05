Oggi, venerdì 5 settembre 2025 è uscita Piazza San Marco, il nuovo duetto di Annalisa e Marco Mengoni. Ecco come è nato.

Sono stati dei lunghi giorni di attesa quelli che hanno separato l’annuncio dalla pubblicazione di “Piazza San Marco”, la nuova collaborazione musicale tra Annalisa e Marco Mengoni. Il brano, infatti, è uscito proprio oggi e già si ripromette di diventare il singolo dell’anno.

Ma come è nata l’idea di questo progetto? Ad aver spiegato il progetto sono stati proprio Annalisa e Marco Mengoni, ospiti in un’intervista per il TG1. Scopriamo che cosa hanno detto.

L’origine di Piazza San Marco

Annalisa e Marco Mengoni sono stati ospiti del TG1, dove hanno avuto modo di parlare di “Piazza San Marco“, il loro nuovo singolo. In tale occasione, i due artisti hanno spiegato come è nata l’idea della collaborazione, rivelando anche alcuni retroscena inaspettati.

“Questa collaborazione nasce perché io un giorno faccio una telefonata di tipo 7 ore a Marco dicendogli che questa canzone potevo cantarla solo insieme a lui“, ha spiegato Annalisa Scarrone, per poi proseguire: “Marco è il mio confidente, colui che ascolta, colui che c’è e che rimane“. Poco dopo Marco Mengoni ha deciso di intervenire per affermare quanto dichiarato dall’amica e collega: “È vero, è nato tutto da una chiamata, una bella chiamata“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Il successo di Annalisa

Dunque, “Piazza San Marco” si ripromette di diventare il brano dell’anno, ma non si tratta dell’unico successo ottenuto da Annalisa nel corso degli ultimi mesi. In effetti, l’anno 2025 è stato proficuo per la cantante, la quale ha conquistato il pubblico italiano con “Maschio”, il potente brano in cui l’artista cerca di identificarsi un uomo e che ha persino sollevato alcune polemiche per il testo.

Ora, Annalisa ha deciso di regalare ai fan una nuova canzone, questa volta più profonda e intima, accompagnata da una delle voci più celebri del panorama musicale italiano: Marco Mengoni.