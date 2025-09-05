Dopo mesi di assenza, Angelina Mango è tornata a esibirsi sul palco. L’occasione? Il live di Olly all’Ippodromo SNAI di Milano.

Erano mesi che Angelina Mango non si esibiva sul palcoscenico. La cantante, infatti, quasi un anno fa, aveva annunciato l’annullamento del suo tour a causa di alcuni problemi di salute. Una scelta difficile, ma necessaria, a seguito della quale la cantante ha trascorso diversi mesi lontana dai riflettori, trascorrendo le giornate insieme alla sua mamma e ai suoi amici di sempre.

Ora però sembra che Angelina stia meglio, ed è tornata finalmente a esibirsi. L’occasione perfetta è arrivata con il live di Olly all’Ippodromo SNAI di Milano, dove la coppia ha incantato il pubblico con un potente duetto.

La performance a sorpresa di Angelina Mango e Olly

Il concerto di Olly all’Ippodromo SNAI di Milano di ieri sera, 4 settembre è stato un vero e proprio trionfo. Dopo il live del 2 settembre, Olly è tornato a esibirsi di fronte a un’immensa platea, ma questa volta non era solo.

Durante il concerto, infatti, ha fatto il suo ingresso sul palco persino Angelina Mango. I due cantanti, nonché entrambi vincitori del Festival di Sanremo, si sono esibiti sulle note di “Per due come noi”, la toccante ballad pubblicata nel 2024. Olly e Angelina avevano cantato il brano insieme soltanto una volta lo scorso anno, all’Arena di Verona per essere precisi.

Di seguito il video della performance a Milano:

Il lungo silenzio di Angelina Mango

Era lo scorso ottobre quando Angelina Mango annunciava l’annullamento del suo tour (già sold out). Le motivazioni erano legate ad alcuni problemi di salute, dato che la cantante aveva contratto una rinofaringite acuta. Una condizione medica che l’ha costretta a mettersi a riposo per evitare di aggravare la situazione.

Ma non si tratta dell’unica motivazione che ha spinto l’artista ad allontanarsi momentaneamente dal settore musicale. La cantante, infatti, aveva deciso di prendersi del tempo per se stessa e per la sua salute mentale. Da qui il lungo silenzio: nei mesi scorsi, Angelina si è allontanata dai social, condividendo solo ogni tanto qualche scatto in compagnia della mamma e dei suoi amici. Un’occasione per rassicurare i fan e al contempo concentrarsi sugli affetti di sempre.