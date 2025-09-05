La cantante ha smentito le voci secondo cui avrebbe fatto una particolare richiesta alla produzione di Ballando con le Stelle.

Ormai tutto è pronto per il grande ritorno in TV di Ballando con le Stelle, lo storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La data di inizio è prevista per sabato 27 settembre e la produzione sta ultimando gli ultimi preparativi.

Tuttavia, nelle ultime ore si è diffuso un curioso gossip su una partecipante dell’edizione di quest’anno: Marcella Bella. Eppure, quest’ultima ha deciso di smentire categoricamente qualsiasi voce sul suo conto, pubblicando un lungo sfogo sui social.

L’antefatto

Ma andiamo con ordine. Di recente, un articolo pubblicato da Fanpage.it aveva raccontato di un curioso retroscena sulla partecipazione di Marcella Bella al programma di Rai. Stando a quanto riferito, la cantante avrebbe fatto una richiesta particolare alla produzione: avere un camerino distante da quelli degli altri concorrenti.

Il motivo di questa richiesta? Il fatto che la cantante abbia bisogno di concentrarsi, operazione che sarebbe favorita proprio dal rimanere lontana dagli altri concorrenti.

Marcella Bella

La replica social di Marcella Bella

A distanza di poche ore dalla pubblicazione dell’articolo, Marcella Bella ha deciso di intervenire. E l’ha fatto pubblicando un durissimo sfogo sui social in cui smentisce categoricamente quanto dichiarato da Fanpage.it. Di seguito le sue parole:

“Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto. Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari su camerini o altro, come qualcuno vuole fare credere”. Il discorso prosegue: “Tutto questo è completamente inventato. Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi“.

In ogni caso, come annunciato dalla produzione, Marcella Bella farà coppia col ballerino Chiquito, il professionista entrato nel programma durante Sognando… Ballando con le stelle, lo spin off andato in onda la scorsa primavera.