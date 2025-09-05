La popstar ha annullato il concerto del 3 settembre a causa di un problema alla voce e sui social spiega: “Non voglio rischiare”.

Lo scorso 3 settembre, a Miami, in Florida, si sarebbe dovuto tenere il concerto del “Mayhem Ball Tour” di Lady Gaga. Tuttavia, nel corso della prove, la popstar si è resa conto che la sua voce fosse sottoposta a uno sforzo troppo grande, condizione che è continuata anche poco prima del concerto.

Dopo aver consultato il medico, e il vocal coach la cantante ha quindi preso una scelta difficile: annullare il live.

Lady Gaga ai fan: “Spero possiate perdonarmi”

La popstar a quindi immediatamente avvisato i suoi fan, spiegando loro il perché sia stata costretta a prendere questa decisione. Per farlo, si è affidata ai social, dove ha condiviso le sue motivazioni: “Ciao a tutti, mi dispiace davvero ma devo rimandare il concerto di stasera a Miami… sia il mio medico che il mio coach vocale mi hanno consigliato di non esibirmi per non correre rischi”.

Il messaggio si conclude con le scuse della cantante, che ai suoi fan ha chiesto: “Spero possiate perdonarmi e accettare le mie più sincere scuse”. Pertanto, è stata una scelta complicata, ma fondamentale per tutelare le corde vocali dell’artista ed evitare un peggioramento della situazione.

Lady Gaga – notiziemusica.it

Il live di Lady Gaga a Milano

In ogni caso, presto Lady Gaga farà il suo grande ritorno anche in Italia, in occasione di ben due tappe del suo tour mondiale. I live si terranno rispettivamente il 19 e il 20 ottobre al Forum di Assago di Milano.

La scelta della popstar di esibirsi in un palazzetto è stata alquanto strategica. Infatti, come spiegato in passato, organizzare i live nelle arene le avrebbe dato l’opportunità di poter controllare meglio ogni dettaglio dello spettacolo, cosa che sarebbe stata alquanto complicata all’interno di uno stadio.