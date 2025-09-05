Dopo il post di Yari Carrisi probabilmente indirizzato a Loredana Lecciso, si dice che le tensioni tra Al Bano e Romina siano aumentate.

È ormai noto che tra Al Bano e Romina Power il clima non sia dei migliori. Dopo la critica mossa dalla cantante per la scelta dell’ex marito di esibirsi in Russia, le tensioni sono aumentate a causa di un post pubblicato da Yari Carrisi, loro figlio, e rivolto probabilmente contro Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano.

A distanza di qualche settimana sono emersi nuovi indizi sulla foto pubblicata da Yari, tant’è vero che si dice che dietro il contenuto ci possa essere lo zampino di Romina Power.

L’antefatto

I fatti cui si fa riferimento risalgono allo scorso agosto, quando Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, ha condiviso su Instagram una foto contenente una pesante frecciatina forse rivolta alla Lecciso. Il post era caratterizzato infatti dall’immagine di un crocifisso unita a uno scatto che ritrae suo padre e la compagna insieme. Ma è stata la frase scritta in sovrimpressione ad aver fatto esplodere la polemica, dato che recita: “La Padrona non vede l’ora“.

Il post è stato eliminato poco dopo, ma non è passato inosservato alla stessa Loredana, tant’è vero che Giuseppe Candela, nella rubrica “C’è Chi Dice”, aveva riferito che la donna fosse “ferita e scossa” per l’accaduto.

Cosa c’entra Romina Power

A distanza di un mese è arrivato un nuovo importante aggiornamento sulla situazione in casa Carrisi. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, ci sarebbero “nervi sempre più tesi a Cellino San Marco“.

Romina Power