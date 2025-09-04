Il cantautore è tornato a parlare del caso Equalize, il furto di informazioni personali e la conseguente creazione di dossier abusivi.

Negli ultimi tempi è tornato alla ribalta il caso Equalize, ossia il furto di informazioni personali dalle banche dati e la conseguente creazione di dossier abusivi. Tra le vittime c’è anche Alex Britti, celebre musicista e cantautore romano che da diverso tempo sta affrontando la causa. Oggi, l’artista è tornato a parlare, rilasciando delle nuove preziose testimonianze.

Il controllo alla stazione di Milano Centrale

Il racconto di Alex Britti comincia col ricordare un fatto risalente al 2023. Nel mese di gennaio di quell’anno, era stato registrato un accesso abusivo al sistema informativo delle forze dell’ordine con l’obiettivo di cercare informazioni sul noto cantautore.

Poco dopo l’artista sarebbe stato fermato col suo manager dalla polizia mentre si trovavano alla stazione di Milano Centrale, un evento che ha ricordato così: “Ci hanno solo chiesto i documenti, non ci hanno perquisito, erano due agenti della polizia di Stato in divisa. Mi hanno riconosciuto e mi hanno salutato affettuosamente“.

Alex Britti ha poi proseguito il suo racconto: “Avevo il timore di attacchi, ma mai avrei pensato potessero arrivare a quanto emerso dall’inchiesta. Temo che si sarebbero potuti spingere a creare delle false prove contro di me non avendo trovato nulla col dossieraggio“. Un timore lecito, ma che fortunatamente non si è concretizzato grazie all’intervento delle autorità.

Alex Britti

La testimonianza di Alex Britti al PM