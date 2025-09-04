La cantante ha ricordato il papà scomparso tre anni fa con una toccante dedicate condivisa sulle storie del suo profilo Instagram.

Il 4 settembre 2022 si apriva un capitolo molto doloroso per Emma Marrone: la morte di Rosario, il suo amato papà. A distanza di tre anni dal lutto, la cantante ha voluto ricordare il genitore con un commovente messaggio condiviso sui social in cui non ha nascosto il suo dolore.

Le parole di Emma Marrone per papà Rosario

Il post condiviso da Emma Marrone è una fotografia sulle storie di Instagram. All’interno del contenuto si vede quello che sembra essere un foglio ci carta giallo incorniciato con la scritta “Rosario“, ossia il nome del papà della cantante.

A completare lo scatto, una commovente dedica scritta in sovrimpressione da Emma che recita: “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros“. Emma Marrone

Lo speciale rapporto tra Emma e suo papà

Emma e suo papà Rosario erano molto legati. Il loro era un rapporto speciale, caratterizzato da una passione comune: l’amore per la musica. In effetti, il genitore era un musicista ed è stato persino il primo talent scout della giovane Emma.