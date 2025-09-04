La cantante ha condiviso un video a supporto del Global Sumud Flotilla, la grande missione umanitaria pro Palestina.

Elodie non si nasconde, anzi, ha deciso di condividere la sua posizione a supporto della Global Sumud Flotilla, la flotta pacifica con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a favore della Palestina. Per farlo, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, invitando i fan a sostenere la causa.

Le parole di Elodie sul Global Sumud Flotilla

Quello condiviso da Elodie è un video di pochi minuti in cui la cantante prende posizione su un tema delicato: la Global Sumud Flotilla. Stiamo parlando della grande flotta pacifica in rotta verso la Palestina, il cui obiettivo è portare aiuti umanitari al popolo della Striscia di Gaza, ormai ridotto allo stremo. All’interno del contenuto, Elodie spiega in breve lo scopo della missione. Di seguito le sue parole:

“Ciao, sono Elodie. Ci tengo a voler supportare il progetto della @globalsumudflotilla che sta lanciando la più grande missione umanitaria della storia: una flotta civile pacifica, composta da decine e decine di imbarcazioni in arrivo da tutto il mondo, è pronta a salpare per Gaza, per rompere l’assedio israeliano“.

Il discorso prosegue: ““Non in nostro nome!” È questo quello che grideranno loro e con loro tutti noi. È una missione rischiosa e complessa, ma occorre davvero provare in tutti i modi a fermare questo genocidio“.

“Chiedo a tutti voi di condividere questa notizia sui vostri social, di supportare economicamente attraverso la loro raccolta fondi, di puntare lo sguardo su Gaza e sulla missione in partenza. Uniamo le nostre voci e i nostri cuori: tutti insieme possiamo cambiare questo capitolo di Storia. Restiamo umani!“, conclude Elodie.

Anche Jovanotti si unisce alla causa

Ma Elodie non è la sola ad essersi esposta sul tema e ad aver abbracciato la causa. Lo stesso Jovanotti, qualche giorno fa, ha espresso parole di ammirazione e supporto alla Flotilla: “Ogni iniziativa come questa, che è una grande iniziativa, mi trova non solo favorevole, ma anche sostenitore in ogni modo possibile”.