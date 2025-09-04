La cantante ha sorpreso tutti salendo sul palco del live di Olly a Milano e sui social pubblica una tenera foto col collega.

Il concerto di Olly avvenuto lo scorso martedì 2 settembre all’Ippodromo SNAI di Milano ha conquistato tutti. Complici anche diverse sorprese avvenute durante il live, come l’annuncio di un nuovo grande concerto del cantante allo stadio Luigi Ferraris di Genova e la presenza sul palco di Emma Marrone.

Infatti, la cantante salentina ha fatto irruzione sullo stage dove si è esibita con Olly sulle note di “Ho voglia di te”. Una performance travolgente che ha posto in evidenza l’affetto reciproco che da sempre lega i due artisti.

La performance con Olly e la gaffe di Emma Marrone

Nessuno dei presenti si sarebbe mai immaginato di vedere Emma Marrone esibirsi con Olly durante il live all’Ippodromo SNAI di Milano. In effetti, entrambi sono riusciti a mantenere il segreto fino all’ultimo, tant’è vero che al momento dell’esibizione il pubblico ha accolto i due artisti con un grande boato.

La canzone scelta è stata “Ho voglia di te”. Si tratta infatti della celebre hit pubblicata lo scorso anno che ha acceso l’estate 2024. Ma è proprio qui che i più attenti hanno notato una piccola stranezza: durante il live, Emma ha guardato più volte il palmo della sua mano. Il motivo? Sopra di esso la cantante aveva scritto alcune parole della canzone, casomai se le fosse dimenticata. Ed è stata proprio Emma ad aver deciso di confermare il tutto condividendo una foto della sua mano scritta su Instagram.

Olly sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Il toccante post con Olly