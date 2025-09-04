Un cantante ha cercato di incontrare Giorgia Meloni. Ma ultimi anni, diversi artisti hanno manifestato la loro simpatia verso il Presidente.

Per molti anni, gli artisti italiani hanno faticato ad accostarsi a politici con ideali di destra e chi nel privato li sosteneva, nella scena pubblica preferiva rimanere in silenzio. Da qualche tempo, però, le cose sono cambiate, tant’è vero che sono tanti gli artisti che sono usciti allo scoperto e hanno espresso di avere una simpatia per Giorgia Meloni.

Ma non è finita qui. Si dice infatti che un noto cantante abbia persino tentato di avvicinarsi al Presidente del Consiglio. Ecco che cosa sta succedendo.

“Sta cercando di mettersi in contatto con lei”: l’indiscrezione

Ad aver diffuso le voci, Giuseppe Candela, giornalista per Chi e proprietario della rubrica “C’è Chi Dice”. All’interno di un articolo, Candela ha rivelato che un celebre artista desidererebbe scambiare due chiacchiere con Giorgia Meloni.

Nella rubrica, infatti, si leggono le seguenti parole: “Un cantante molto noto sta cercando in tutti i modi di mettersi in contatto con Giorgia Meloni. La premier al momento impegnatissima su più fronti, per ora non ha fornito risposte. Di chi si tratta?“. Ma al momento, l’identità del cantante rimane ignota. Giorgia Meloni

Tutti gli artisti che sostengono Giorgia Meloni

In ogni caso, il misterioso cantante non è l’unico ad aver manifestato la propria ammirazione nei confronti di Giorgia Meloni. Un esempio? Iva Zinicchi, tempo fa aveva parlato in maniera positiva del Presidente del Consiglio: “È una donna molto capace e lo sta dimostrando. Il suo valore lo si vede negli attacchi continui che le fa la sinistra. Ogni volta che possono, provano a colpirla, ma con lei non hanno vita facile“.

Il discorso prosegue: “Meloni non ha scheletri nell’armadio, è una gatta da pelare difficile. È una donna di buona volontà. È bello che sia diventata la prima donna italiana presidente del Consiglio. È tosta, lavora tantissimo, è sempre in giro, sono una sua fan convinta e determinata“.