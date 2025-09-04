Dopo mesi di trattative sulle sorti del Festival di Sanremo si è giunti a un accordo: sarà mandato in onda dalla Rai fino al 2030.

I mesi scorsi sono stati animati da un argomento che ha catalizzato l’attenzione del pubblico italiano. Stiamo parlando della separazione del Festival di Sanremo dalla Rai e dal servizio pubblico. Una notizia che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino all’ultimo, ma ieri è arrivata la tanto attesa fumata bianca. La kermesse, infatti, continuerà a essere trasmessa dalla Rai fino al 2030.

La firma dell’accordo

Dopo mesi di trattativa, la delegazione formata dagli alti vertici della Rai, guidata da Francesco Spadafora, Direttore Affari Legali e Societari ha raggiunto finalmente il tanto atteso accordo. Presenti anche i rappresentanti del comune di Sanremo guidati da Alessandro Mager, sindaco della cittadina ligure, nonché Giulio Camillino, capo di Gabinetto, e una commissione tecnica composta da Rita Cuffini, Monica di Marco, Cinzia Barillà e l’avvocato Harald Bonura.

L’ultimo passo per ufficializzare l’accordo sarà il via libera da parte del Consiglio di Amministrazione Rai, necessario per saldare nuovamente la storica partnership tra la Rai e il Comune di Sanremo.

Teatro Ariston a Sanremo – www.notiziemusica.it

I preparativi per il Festival di Sanremo 2026

In ogni caso, in questi mesi di incertezza, l’imponente macchina del Festival di Sanremo non ha mai smesso di funzionare. Al contrario, Carlo Conti ha continuato a lavorare per la formazione del tanto atteso cast, che a oggi è ancora sconosciuto al pubblico.

In effetti, prima che Carlo Conti annunci la lista completa dei cantanti in gara e dei co-conduttori bisognerà aspettare alcuni mesi. Anzi, il cast completo verrà probabilmente annunciato soltanto a gennaio 2026. Nell’attesa, tuttavia, si stanno diffondendo voci contenenti alcuni nomi dei possibili partecipanti, tra cui Madame, Angelina Mango, Sangiovanni, Caparezza e Tommaso Paradiso.

Tuttavia, si tratta di semplici ipotesi, tant’è vero che per conoscere quali cantanti si sfideranno nel contest più atteso di ogni anno ci vorrà ancora un po’ di tempo.