Il cantante ha replicato alla polemica scoppiata un mese fa a causa di un video in cui compariva una tovaglia imbrattata di vino.

Nell’era del digitale, tutti siamo portati a condividere sui social momenti di vita quotidiana. Non importa che sia una passeggiata al parco, un pomeriggio tra i negozi o una cena tra amici: quello che conta è immortalare il momento e postarlo in rete. Tuttavia, a volte basta un video o una foto “sbagliata” per far esplodere una polemica e la situazione si complica se colui che ha condiviso il contenuto appartiene al mondo dello spettacolo.

Lo sa bene Olly, che circa un mese fa è finito al centro di una bufera per aver condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che non è stata di gradimento da parte del pubblico. E così, a distanza di un mese, il cantante è tornato sull’argomento. L’occasione? Il concerto presso l’Ippodromo SNAI di Milano dello scorso 2 settembre.

L’antefatto e lo scoppio della polemica

Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso agosto, Olly ha partecipato alla festa di compleanno del suo produttore discografico, il che di per sé non ha nulla di strano. Tuttavia, al pubblico non è piaciuta una fotografia pubblicata dal cantante in cui compariva la tavola apparecchiata per la festa completamente sporca di vino, avanzi di cibo e cicche di sigarette.

Ed è proprio sui social che è esplosa la polemica, dato che molti utenti hanno visto nel contenuto della foto una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di chi a fine serata avrebbe poi dovuto pulire tutto. “Non ci vedo divertimento ma pure maleducazione“, ha scritto un utente su X, ma i commenti negativi che si sono susseguiti non sono stati pochi. Tuttavia Olly ha preferito non esporsi sull’accaduto, finché, durante il concerto dello scorso martedì non ha rotto il silenzio. Olly – www.notiziemusica.it

La replica di Olly

L’occasione colta da Olly per replicare alle profonde critiche ricevute è avvenuta durante il concerto all’Ippodromo SNAI di Milano. Infatti, proprio mentre cantava “Depresso Fortunato”, l’artista ha deciso di modificare i versi iniziali cercando di sminuire quanto era successo: “Il paese era incazzato, perché ho versato un po’ di vino“.

Ma la scelta della canzone come pretesto per rispondere alle critiche non è casuale. Del resto, la copertina di “Depresso Fortunato” rappresenta proprio una tovaglia sporca al termine di una serata di divertimento.