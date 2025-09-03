Truffa da 15mila euro: era convinta di chattare con Damiano David

Una fan dei Måneskin pensava di chattare con Damiano David, ma in realtà si trattava di un truffatore che la ha rubato 15mila euro.

Un inizio da fiaba che presto si è trasformato in un vero e proprio incubo: è questa la storia di una donna francese di 45 anni, grande fan di Måneskin. Quest’ultima, infatti, era convinta di chattare con Damiano David, frontman della band, ma dall’altro lato dello schermo c’era un truffatore, il quale, approfittando della sua ingenuità, è riuscito persino a sottrarle circa 15mila euro.

L’inganno

Tutto è cominciato su Facebook, quando la donna ha cercato di acquistare alcuni biglietti per un concerto. È proprio qui che la signora ha notato un profilo (falso) di Damiano David, ma pensando fosse autentico ha cominciato a scrivergli chiedendo aiuto per acquistare i biglietti.

Il truffatore, spacciandosi per il celebre artista, ha spiegato di essere in collegamento da Roma e poco per volta la conversazione è diventata personale e amichevole, sposandosi su Telegram. “Vorrei che tu mi considerassi un amico. Non vedo l’ora di incontrarti. La tua passione e il tuo entusiasmo contano tanto per me“, le ha scritto quest’ultimo, riuscendo a conquistare la sua fiducia.

Le cose però si sono aggravate nel momento in cui è entrata in scena una nuova figura: stiamo parlando di un presunto assistente del cantante. Questo ha offerto alla donna dei pacchetti esclusivi per il live dal costo di 1.000 euro con tanto di ingresso in un club speciale, 3.000 euro per una sessione privata di registrazione e 2.100 euro per ricevere indietro le somme precedentemente spese.

La scoperta della verità

Ma ben presto la verità è saltata a galla grazie all’intervento della sorella della donna, la quale si è immediatamente rivolta alla polizia francese. A oggi non è certo se la vittima riuscirà a recuperare i soldi rubati, ma spera che il cantante venga a conoscenza dell’accaduto in modo da sensibilizzare contro questo tipo di truffe.