Ultimo sorprende i fan: annunciato nuovo tour nel 2025

Durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha annunciato che farà un nuovo tour negli stadi nel 2025.

Nonostante sia ancora in tour, Ultimo ha già annunciato che il prossimo anno continuerà ad andare in giro per l’Italia con un nuovo tour negli stadi. La notizia ha lasciato i fan senza parole: solo poche settimane fa il cantautore aveva dichiarato che, concluso questo tour, aveva intenzione di prendersi un periodo di risposo.

Ultimo: l’annuncio allo Stadio Olimpico

Ultimo ha annunciato il nuovo tour negli stadi sabato 22 giugno, durante il primo dei 3 concerti sold out che terrà allo Stadio Olimpico di Roma. “Questa serata è importante,” – ha esordito il cantautore – “mi ha fatto rivivere il 4 luglio 2019 quando ho fatto il mio primo stadio Olimpico. Per me è un’emozione grandissima. Ho detto che l’anno prossimo mi sarei fermato ma finché ci sarete voi io da qui non mi muovo“.

Ecco le date del tour:

29 giugno 2025: Lignano Sabbiadoro (Stadio Teghil)

2 luglio 2025: Ancona (Stadio del Conero)

5 luglio 2025: Milano (Stadio San Siro)

10 luglio 2025: Roma (Stadio Olimpico)

18 luglio 2025: Messina (Stadio San Filippo)

23 luglio 2025: Bari (Stadio San Nicola)

Lo show all’Olimpico

Durante il concerto all’Olimpico, Ultimo ha offerto al pubblico due ore di esibizione infuocate, alternando tra i suoi più grandi successi e brani del nuovo album “Altrove“, certificato Disco d’Oro. Tra i pezzi eseguiti, il suo repertorio ha spaziato dai brani dei primi album a quelli più recenti, creando momenti di forte emozione tra il pubblico.

Ultimo

Giovani e giovanissimi, spesso accompagnati da un genitore, hanno condiviso insieme a Ultimo una serata memorabile, culminata in un’esperienza unica e condivisa di musica e passione. la decisione di Ultimo di proseguire con i suoi tour nonostante l’intenzione di fare una pausa evidenzia un rapporto speciale con i suoi fan, che continuano a sostenerlo con entusiasmo e affetto.

Il cantautore promette di mantenere viva questa connessione, portando la sua musica attraverso l’Italia con uno spirito rinnovato e una dedizione al suo pubblico che supera ogni aspettativa.