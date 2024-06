Sfera Ebbasta: la scaletta del concerto a San Siro

Sfera Ebbasta si esibirà oggi e domani allo Stadio San Siro di Milano: vediamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.

Il 24 e 25 giugno, Sfera Ebbasta terrà due concerti allo Stadio San Siro di Milano. La scalata al successo del trapper è stata rapidissima, e il concerto di stasera rappresenta un punto di svolta nella sua carriera. Dopo anni di hit e collaborazioni di successo, l’artista ha deciso di sfidare se stesso e il suo pubblico con un live di proporzioni immense.

Sfera Ebbasta: le prossime date del tour

Le date di Milano non sono le ultime tappe del tour estivo di Sfera Ebbasta. Il trapper si è già esibito il 15 giugno a Lignano Sabbiadoro con la data zero della tournée ed ha in programma altri due concerti. Il primo si svolgerà a Messina allo Stadio Franco Scoglio il 6 luglio mentre il secondo sarà il 16 agosto ad Olbia, al Red Valley Festival.

La scaletta delle canzoni

Lo stadio San Siro, noto per ospitare eventi di portata internazionale, sarà il teatro di questa nuova avventura. Il trapper porterà in scena tracce del suo ultimo lavoro, “X2VR“, seguito del suo primo grande successo, ma non mancheranno i brani che lo hanno portato alla ribalta e amati dal suo pubblico.

Questa sera il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare live molti dei suoi successi, tra cui “Calcolatrici” e “G63“, in un evento completamente sold-out. Ecco la sceltta delle canzoni che Sfera Ebbasta porterà sul palco:

Visiera a becco

Xdvr Rmx

Panette

Fjgli di papa

Bang bang

Pablo

Stamm fort

Sciroppo

Tesla

M’manc

Tik tok

Calcolatrici

Ciao bella

Vdlc

Tran tran

Cupido

Happy birthday

Baby

Ricchi per sempre

Rockstar

Mamma mia

Nuovo range

Mi fai impazzire

Bon ton

S!r!

Piove

G63

Alleluia

Bottiglie privè

Notti

15 piani

Brnbq

Ciny

