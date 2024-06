Morto a 49 anni Shifty Shellshock, cantante dei Crazy Town

È morto all’età di 49 anni Shifty Shellshock, frontman del gruppo Crazy Town reso celebre dalla canzone “Butterfly”.

Il mondo della musica dice addio a Seth Brooks Binzer, meglio conosciuto come Shifty Shellshock, frontman della band Crazy Town. La triste notizia della sua scomparsa a soli 49 anni ha colpito fan e colleghi in tutto il mondo.

Binzer è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Le circostanze del decesso rimangono ancora poco chiare, sebbene sia noto il lungo e difficile percorso dell’artista con la dipendenza da sostanze.

La Lotta Contro le Dipendenze

La battaglia di Binzer contro le sue dipendenze non è mai stata un segreto. L’artista ha spesso parlato apertamente dei suoi problemi, partecipando a programmi televisivi dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione in materia di droghe.

La sua storia è stata segnata da alti e bassi, momenti di chiarezza alternati a cadute, dimostrando quanto fosse impegnativa la sua lotta. Nel 2023, un ulteriore episodio aveva messo in luce le difficoltà di Binzer: arrestato per essersi addormentato al volante del suo SUV in stato di ebbrezza, aveva nuovamente attirato l’attenzione dei media sulle sue battaglie personali.

La stella di “Butterfly”

Shifty Shellshock e i Crazy Town hanno scalato le classifiche a fine anni Novanta grazie al singolo “Butterfly“, brano che coniugava sonorità rock e rap in un mix accattivante e innovativo per l’epoca. Non solo il singolo, ma anche il suo videoclip contribuì al successo mondiale del gruppo, rendendo “Butterfly” un vero e proprio inno generazionale.

silhouette uomo cantante live

Nonostante il calo di popolarità successivo al primo album, la band non smise di produrre musica, rinnovandosi con la pubblicazione di “The Brimstone Sluggers” nel 2015, dopo una riunione avvenuta anni prima.